Di solito è la cucina il cuore della casa. Ce ne siamo resi ben conto durante questi lockdown e quest’anno di pizze al forno e pane fatto in casa.

Tuttavia, durante quest’anno in moltissimi tra di noi hanno dovuto lavorare da casa, con tutto ciò che ne consegue. Il famoso “smart working” è riuscito ad entrare nelle case degli italiani, e noi lo abbiamo spesso accolto in salotto. O soggiorno, che a dir si voglia. Dobbiamo quindi curarlo, il nostro salotto. Renderlo accogliente, elegante, raffinato.

Dobbiamo, insomma, trasformarlo in una vetrina, sia per renderci più professionali con le videochiamate sia per lavorare in una stanza più bella. Ecco il tocco di grande classe per arredare il soggiorno.

Acquario in libreria, il tocco di classe per arredare il soggiorno

Come dicevamo, nel soggiorno ora si lavora. Anche Noi di ProiezionidiBorsa lo abbiamo spesso sottolineato, proprio come in questo articolo.

Da casa, dunque, possiamo condurre svariate attività professionali, che richiedono la serietà dei nostri spazi di lavoro. Di solito, in soggiorno, abbiamo qualche divano, la televisione, uno o due tavoli e sicuramente dei libri.

Abbiamo sicuramente, quindi, una o più librerie, disposte spesso simmetricamente lungo una parete. Magari, abbiamo già sistemato qualche specchio o qualche pianta per dare luce, spazio, profondità e vita al soggiorno.

C’è però un’ulteriore azione che possiamo fare, che può essere davvero rivoluzionaria. Infatti, possiamo fare un piccolo investimento e sistemare un acquario più o meno grande tra le nostre librerie.

Oppure, possiamo provare a inserirlo dentro a una libreria. Ciò creerà il giusto distacco tra la serietà della cultura e la vita di quei pesciolini che si muoveranno. Quelle coreografie, mai uguali, oltre a distrarci, danno quel tocco di armonia ed eleganza che doneranno al nostro lavoro una vera marcia in più. Ecco il grande tocco di classe per arredare il soggiorno.