La Borsa di Milano inanella il secondo giorno di rialzo della settimana. Piazza Affari gode di un ritrovato ottimismo, nonostante la crisi di Governo e i dati economici peggiori degli ultimi 70 anni. Favorita anche da una serie di concomitanze che agevolano il rialzo.

In quest’analisi gli Esperti di ProiezionidiBorsa mettono in evidenza questi elementi. Ecco quali sono i tre fattori positivi che possono spingere in alto la Borsa oggi e nelle prossime sedute.

I tre elementi che possono aiutare la Borsa di Milano a proseguire il rialzo

Per Piazza Affari la settimana è cominciata molto bene, con due rialzi consecutivi. Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha terminato con un guadagno dell’1,1% ed ha chiuso sopra la soglia psicologica del 22mila punti. Questo è uno dei fattori positivi che potrebbero favorire il proseguimento dell’ascesa dei prezzi.

L’altro fattore favorevole è il contesto delle altre Borse europee, che hanno ripreso a salire. La scorsa settimana hanno vacillato a causa del ritardo sulla consegna dei vaccini, ma adesso sembra che l’allarme stia rientrando.

Sui mercati le tensioni si smorzano e gli operatori sono un po’ più positivi. Si cominciano a vedere gli acquisti, che stanno tornando anche in Piazza Affari. Se non altro sono cessate le vendite.

Il terzo elemento positivo è la Borsa Usa. La salita dei prezzi di Wall Street non conosce sosta. Anche grazie alla scommessa di un nuovo pacchetto di stimoli fiscali che l’amministrazione Biden potrebbe proporre presto al Congresso.

Questi sono i tre fattori positivi che possono spingere in alto la Borsa oggi e nelle prossime sedute.

Gli scenari possibili per la seduta odierna

Tornando a Piazza Affari, dopo il superamento della soglia dei 22mila punti, oggi l’indice potrebbe puntare al superamento della resistenza dei 22.200 punti. Per poi puntare con decisione a 22.424 punti, livello al quale chiuderebbe un gap aperto il 22 gennaio.

Al ribasso, la soglia dei 22.000 punti, che prima costituiva una resistenza, adesso è diventata un supporto. I prezzi non devono assolutamente scendere sotto, altrimenti si ritroveranno a 21.900 punti e poi a 21.600 punti. Ma soprattutto, questa eventualità potrebbe scatenare nuove vendite.

