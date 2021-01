Da quando i vari Governi hanno imposto limitazioni sulle libertà di movimento ci siamo riscoperti persone di casa. Forse, più che scoperti, ci siamo dovuti abituare a questa condizione.

Certo, non è piacevole per nulla e in molti stanno accusando anche conseguenze psicologiche. Come però in tanti ricordano, la parola crisi implica sia problemi sia possibilità.

Proviamo, dunque, a sfruttare le possibilità che questo periodo ci regala. Ecco tre modi creativi per guadagnare soldi da casa.

Scrivere

Non ci pensiamo mai. Siamo sempre alla ricerca di soldi regalati dallo Stato o da qualche ente caritatevole. Purtroppo, però, non pensiamo che possiamo valere molto di più: possiamo diventare scrittori.

Abbiamo sicuramente qualcosa da dire, da descrivere, da raccontare. Che sia un romanzo, un saggio, delle poesie o della storia del nostro Paese. Sicuramente qualcosa possiamo metterlo su carta e penna, magari con l’aiuto di testimonianze di amici o parenti.

Certo, quest’azione necessita del tempo, ma il miraggio di fare soldi velocemente è per l’appunto un miraggio. Naturalmente poi potremmo inviare i nostri elaborati via e-mail a una casa editrice e sperare di essere pubblicati. Altrimenti, ci sono molti siti online che propongono una pubblicazione solo virtuale ma che sono molto più accessibili.

Dipingere

Di solito capita alle persone di mezza età che non ne possono più della loro routine professionale. Tuttavia, tutti possiamo comprare una tela e dei colori ad olio.

La storia dell’arte ci ha insegnato che i limiti della creazione artistica sono solo nella nostra testa. Proviamo, quindi, a dipingere ciò che sentiamo dentro, e proviamo a vendere l’opera poi.

Comporre

Quest’ultimo modo è quello che richiede una formazione. Comporre musica necessita dello studio previo, specifico. Ma se abbiamo un pianoforte a casa e vogliamo dilettarci con la nostra immaginazione, non abbiamo nessun limite.

Ecco i tre modi creativi per guadagnare soldi da casa. In alternativa, possiamo sempre cucinare, ma più che soldi guadagneremo in benessere e felicità.