Fare gli gnocchi a casa è uno di quei piaceri che nessuno può toglierci. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo consigliato infatti una squisita ricetta che li vede protagonisti: con gorgonzola e cacao! Tuttavia, come in tutte le cose, non possiamo improvvisarci: dobbiamo conoscere per bene gli ingredienti per prepararli.

Infatti, un comune errore è fare degli gnocchi o troppo duri o troppo molli. Alcuni, si rompono addirittura in cottura mandando tutto in malora! Ecco i 3 trucchi per fare degli gnocchi di patate perfetti che non si spappolano.

Occhio alle patate

In primo luogo, dovremmo andare a scegliere le patate giuste. Gialle o rosse ha poca importanza, l’importante è che si tratti di patate vecchie. Infatti, le patate giovani contengono molta più acqua e ci potrebbero ingannare quando andremo a mescolarle con la farina. Quindi, gli gnocchi buoni sono tutti figli di patate vecchie.

Occhio alla farina

La farina è un altro tasto dolente. Se ne mettiamo troppa rischiamo che diventino troppo duri. Al contrario, se ne mettiamo troppo poca rischiamo che diventino molli. Il segreto sta proprio nel calibrare la dose: un po’ meno di un terzo di farina rispetto al peso delle patate.

Occhio all’impasto

Quando facciamo l’impasto, dobbiamo sincerarci di non mettere le patate quando sono bollenti. Fredde naturalmente no, ma bollenti nemmeno.

Dobbiamo, infatti, averle tiepide per non far attaccare la farina troppo velocemente dandoci un’impressione sbagliata delle dosi. Inoltre, non dobbiamo passare delle ore a impastare: rischiamo che si spappolino poi in cottura.

Occhio alla cottura

Un ultimo elemento riguarda naturalmente la cottura stessa. I grandi chef (non si smette mai di imparare) fanno sempre una prova. Con l’acqua bollente, buttano giù uno o due gnocchi e vedono se l’impasto tiene. In questo caso, buttano giù anche tutti gli altri.

Ecco svelati, dunque, i 3 trucchi per fare degli gnocchi di patate perfetti che non si spappolano.