Dopo l’ultimo report nel quale si prevedeva uno scenario rialzista con elevata probabilità, le quotazioni hanno proseguito in laterale senza riuscire a prendere una precisa direzione. In particolare, le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range 17,80 euro – 22,08 euro. Diciamo pure che l’intervallo di escursione è piuttosto ampio, circa +/- 10% rispetto al suo livello centrale, ma resta il problema dei continui falsi segnali.

Ad esempio, da ottobre in poi il livello inferiore è stato toccato per due volte, mentre quello superiore per ben tre volte. A causa di questo comportamento il nostro Ufficio Studi ha messo il titolo Unieuro sotto la lente degli esperti di Proiezionidiborsa. I risultati sono stati molto interessanti.

È stato visto, infatti, che la rottura dell’estremo superiore dell’intervallo aprirebbe le porte a un allungo rialzista con potenzialità di crescita delle quotazioni di circa il 50%. Da notare che la settimana in corso potrebbe concludersi con un segnale di acquisto sia dello Swing Indicator che del BottomHunter.

Anche al ribasso, usciti dalla fase laterale, gli spazi di manovra sono molto grandi. Il I obiettivo di prezzo, infatti, si trova in area 15,2 euro e a seguire in area 8,34 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione, altamente improbabile e che riportiamo solo per completezza d’informazione, si trova in area 1,47 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione di Unieuro

Unieuro rappresenta un’ottima opportunità se si guarda ai multipli di mercato. Secondo il rapporto prezzo/utili, infatti, le azioni Unieuro dovrebbero quasi raddoppiare per allinearsi alla media dei suoi competitors. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,09 volte il suo fatturato del 2022.

Un altro aspetto molto interessante di Unieuro è quello legato alle aspettative del rendimento del dividendo per i prossimi anni. Secondo gli analisti nei prossimi anni il rendimento si dovrebbe confermare su livelli molto elevati e superiori al 6%.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

Il titolo Unieuro sotto la lente degli esperti di Proiezionidiborsa: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 1 febbraio a quota 19,28 euro in rialzo dell’1,96% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale