Il titolo Tiscali a breve dovrà decidere se ripartire al rialzo o invertire al ribasso. Dopo che a settembre ha fallito il break rialzista, il titolo ha iniziato un ritracciamento che almeno fino a ora non ha creato grossi danni. I nodi, però stanno per arrivare al pettine.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni di Tiscali hanno raggiunto il fondamentale supporto in area 0,0173 euro al di sotto del quale la tendenza di medio lungo periodo potrebbe invertire al ribasso. Del dettaglio dell’analisi grafica, però, ce ne occuperemo nella prossima sezione.

Incominciamo col dire che i primi sei mesi del 2021 hanno visto un miglioramento dei conti di Tiscali. L’azienda, infatti, ha riportato un solido risultato del primo semestre con perdite ridotte (parliamo di una riduzione del 24%) e un migliore controllo delle spese, anche se i ricavi sono stati piatti.

La società, quindi, potrebbe essere sulla strada buona per migliorare i conti e, di conseguenza, anche il suo andamento in Borsa. Sicuramente al momento i multipli di mercato e le previsioni degli analisti non fanno ben sperare. Inoltre, durante l’ultimo anno il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo. Gli analisti, infatti, hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita. Infine, le previsioni di fatturato degli analisti che si occupano della società sono state recentemente riviste al ribasso. Si prevede, quindi, un nuovo rallentamento dell’attività.

Non deve, quindi, sorprendere che la raccomandazioni sul titolo è vendere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 20% circa.

Il titolo Tiscali a breve dovrà decidere se ripartire al rialzo o invertire al ribasso, i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Tiscali (MIL-TIS) ha chiuso la seduta del 11 novembre a quota 0,0184 euro in ribasso dello 0,54% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come dicevamo, il livello chiave da monitorare per le prossime settimane passa per area 0,0173 euro. La tenuta di questo livello farebbe ripartire il titolo al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. Da notare che nel caso di raggiungimento della massima estensione rialzista Tiscali potrebbe raddoppiare il suo valore.

Al ribasso, invece, un’importante conferma del ribasso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 0,0158 euro. In questo caso il titolo potrebbe scendere fino in area 0,0037 euro.