L’asciugatrice non fa parte degli elettrodomestici fondamentali come il frigorifero e la lavatrice. Infatti, non tutte le persone ne hanno una in casa. Eppure è un elettrodomestico molto utile, in quanto permette di asciugare i capi in men che non si dica. Per non parlare della comodità di asciugare il bucato in queste grigie giornate piovose, le quali non consentono di stenderlo all’aria aperta.

Insomma, chi ha acquistato un’asciugatrice ha fatto un’ottima scelta ma siamo sicuri di conoscere le giuste impostazioni e, quindi, di usarla bene? Almeno una volta nella vita sarà successo di trovare qualche capo ristretto in lavatrice.

Il motivo era la sbagliata impostazione o l’errato dosaggio dei detersivi e per questo motivo alcuni capi delicati continuavano a puzzare. E daremo la stessa risposta per quanto riguarda lo scolorimento dei capi. Gli elettrodomestici sono ingegnosi e perfettamente funzionanti. Sono stati creati per aiutarci e non il contrario, per cui sono le nostre modalità errate che li portano a danneggiarsi o a rovinare i capi.

Stessa spiegazione per ciò che concerne l’asciugatrice. Ciò nonostante, diremo stop al restringimento dei capi nell’asciugatrice perché non commetteremo più questo banalissimo errore.

La scorretta impostazione in base ai tessuti

Innanzitutto, ciò che consigliamo è quello di leggere bene le istruzioni dell’asciugatrice, in quanto vi si troverà tutto ciò che riguarda il corretto funzionamento dei vari programmi. Ora andiamo all’errore: mettiamo il caso in cui abbiamo lavato differenti indumenti di cotone. Dunque, impostiamo l’asciugatrice muovendo la manovella nell’opzione “cotone”, no?

Non è propriamente così. Il programma del cotone prevede un trattamento di asciugatura lungo e con una temperatura elevata, e dunque impone un trattamento un po’ aggressivo sul cotone leggero. Ecco perché molti capi si restringono.

Il consiglio è che se abbiamo il programma automatico nella nostra asciugatrice, allora scegliamolo, così come se abbiamo il programma per capi sintetici o misti. Questi programmi, infatti, sono molto più delicati e prevedono un’asciugatura con temperature più basse e in brevi tempi, rispetto a quella di cui abbiamo parlato poc’anzi.

In più, se nell’asciugatrice vi è l’impostazione “delicato”, potremo aggiungere anche quella per avere un’ulteriore sicurezza di un’asciugatura non aggressiva, che porta al restringimento dei capi. Dunque, il banalissimo errore che commettiamo sta proprio nella scorretta impostazione dell’asciugatrice in base al tessuto da trattare. Infatti, sono le alte temperature che causano il restringimento dei capi. Comunque, spezziamo una lancia a nostro favore dicendo che le varie opzioni possono trarre in inganno!

Stop al restringimento dei capi nell’asciugatrice perché non commetteremo più questo banalissimo errore

Se dovesse rimanere qualche capo ancora umido con quest’impostazione, possiamo fare in questo modo. Innanzitutto, a seconda del tipo di indumento, impostiamo nella lavatrice il doppio risciacquo così siamo sicuri che tutti i residui siano eliminati. Questo non solo permette di asciugare più velocemente ma permette soprattutto un minor spreco di energia dell’asciugatrice e, di conseguenza, un piccolo risparmio in bolletta.

