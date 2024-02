Una fuga rigenerante e romantica nel fine settimana in una delle terme più suggestive d’Italia 

Questo è il periodo migliore dell’anno per trascorrere un fine settimana alle terme. Se cercate un momento di relax e magari romantico ecco dove andare in uno dei prossimi week end invernali. Ecco il consiglio per una fuga rigenerante e romantica.

Se sognate di trascorrere un fine settimana all’insegna del relax e del benessere, le terme sono la meta ideale per voi. Nella splendida Maremma, tra Grosseto e Siena, si trovano quelle Saturnia, famose per le loro acque termali che sgorgano da una sorgente naturale a una temperatura costante di 37,5°C. Queste acque hanno proprietà curative e benefiche per la salute, la bellezza e l’equilibrio psico-fisico.

Una fuga rigenerante e romantica nel fine settimana alle terme di Saturnia

Le terme di Saturnia offrono diverse possibilità di godere delle loro acque magiche. Potete scegliere il Parco Termale, un complesso di 5 piscine all’aperto circondate da un parco naturale. Vi potete accedere con un ingresso giornaliero o con una formula day spa che include anche trattamenti e servizi aggiuntivi. Qui potete rilassarvi nelle vasche, sotto le cascate e gli idromassaggi, e usufruire della Natural Spa, dove potete sperimentare percorsi e trattamenti personalizzati.

Oltre alle terme, potete anche visitare i dintorni di Saturnia, ricchi di storia, cultura e natura. Non perdetevi le Cascate del Mulino, uno dei luoghi più suggestivi e fotografati della Toscana. Qui potete fare un bagno gratuito nelle pozze naturali formate dall’acqua termale che scorre lungo il fiume. Potete anche esplorare il borgo medievale di Saturnia, con il suo castello, la chiesa romanica e il museo archeologico. Infine, potete scoprire le bellezze della Maremma, tra colline, boschi, borghi e parchi naturali.

Quanto costa un fine settimana

Il costo di un fine settimana alle terme di Saturnia dipende dalla tipologia di soggiorno che scegliete e dal periodo dell’anno. In generale, potete trovare soluzioni per tutte le tasche e le esigenze, confrontando le diverse offerte disponibili online. L’ingresso giornaliero al Parco Termale è di 19 euro a persona nei giorni feriali, 27 euro nei festivi.

Per la notte si può soggiornare presso il resort delle Terme di Saturnia con prezzi che partono da 300 euro a notte per una camera doppia, con colazione e accesso alle piscine e alla spa inclusi. Ovviamente i prezzi variano in base alla stagione, alla tipologia di camera e alle offerte in corso. Ma si può dormire anche in uno dei molti agriturismi o b&b a partire da euro a notte per una camera doppia.

Chi alle terme preferisce una gita nella storia, può visitare uno dei tanti meravigliosi borghi medievali del nostro Paese.