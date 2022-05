Recentemente la società ha cambiato la sua denominazione sociale, ma non ha cambiato la sua impostazione ribassista. Tuttavia adesso il titolo Met.Extra Group potrebbe essere sul punto di invertire al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno portando in prossimità del supporto in area 4,54 euro (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripresa della rialzo con obiettivo più probabile in area 6,5 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi si potrebbero andare a collocare in area 8 euro e 9,8 euro.

La rottura del supporto, invece, potrebbe favorire il raggiungimento dell’obiettivo successivo in area 2 euro.

Avvertenze sul titolo Met.Extra Group

Prima di aprire un’operazione di trading e/o di investimento di lungo periodo, però, c’è un aspetto che va analizzato con attenzione. La capitalizzazione del titolo è di poco inferiore ai 7 milioni di euro, mentre gli scambi medi giornalieri corrispondono a un controvalore inferiore a 10.000 euro. Si comprende, quindi, che con piccole somme è possibile manovrare l’andamento del titolo. In situazioni come queste il rischio di esporsi alle conseguenze di una forte volatilità è molto elevato.

Non deve sorprendere, quindi, che il titolo Met.Extra Group negli ultimi 3 mesi sia stato più volatile del 75% dei titoli italiani, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana.

C’è, però, un aspetto che vogliamo evidenziare. A differenza di altri titoli azionari che hanno scambi molto ridotti, la frazione di sedute con 0 scambi su Met.Extra Group è molto piccola. Solo, il 4% delle sedute, infatti, ha presentato 0 volumi scambiati su tutto lo storico del titolo a disposizione.

Per concludere ricordiamo che il titolo è inserito nella black-list della Consob dove sono incluse tutte le società che devono fornire un’informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. Purtroppo, negli ultimi 3 mesi la posizione finanziaria netta di Met.Extra Group è andata peggiorando.

Il titolo Met.Extra Group potrebbe essere sul punto di invertire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Met.Extra Group (ex TitanMet) (MIL:MET) ha chiuso la seduta dell’11 maggio a quota 5,00 euro in ribasso del 5,48% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale