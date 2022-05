Molte persone, per motivi di studio o di lavoro, potrebbero avere necessità di trasferirsi nel capoluogo lombardo. Milano è definita la capitale economica del Paese e pertanto offre innumerevoli possibilità occupazionali. Non solo Borsa e business, la città meneghina è il cuore pulsante della Moda e della movida. Inoltre le Università e la zona Città Studi sono frequentate da studenti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo.

In questo articolo vedremo di farci un’idea su quanto costi abitare per un mese a Milano.

Quanti soldi ci vogliono per trasferirsi a Milano, affittare un appartamento e fare la spesa per un mese

Per trovare un’abitazione a Milano abbiamo tre possibilità e naturalmente dipende dalle nostre esigenze. Per gli studenti, infatti, la soluzione migliore sono le stanze in affitto. Se nel periodo pandemico i prezzi delle case sono scesi data l’aumentata disponibilità di alloggi per studenti, ora i prezzi sono tornati a salire. I prezzi delle stanze singole si aggirano partono dalle 500 euro fino alle 700 euro. Si possono però anche superare le 900 euro per la zona di Corso Buenos Aires.

I prezzi sono più abbordabili nella zona San Siro o prima periferia ma bisogna mettere in conto il costo della benzina o dei mezzi. Per quanto concerne, invece, gli appartamenti riportiamo i dati di un importante portale di annunci immobiliare nazionale. La stima del prezzo medio degli affitti a Milano si attesta intorno ai 19,58 euro/mq. Anche in questo caso però bisognerà valutare attentamente la zona. I comuni della cinta milanese come Pero, Corsico o Sesto San Giovanni hanno alloggi più economici. Il prezzo medio di una casa in affitto a Corsico si attesta intorno ai 12,82 euro/mq.

I trasporti

Muoversi con l’auto a Milano è davvero complesso, soprattutto per i parcheggi. Vedremo quindi quanto costa l’abbonamento ai mezzi pubblici. L’abbonamento comprende i viaggi sulle linee delle metropolitane e di superficie, quelle suburbane e ferroviarie all’interno dei confini del Comune di Milano.

Secondo i dati dell’Azienda dei Trasporti Milanesi, un abbonamento mensile per gli under 27 ha un prezzo di 27 euro. Superata questa età il prezzo arriva a 39 euro. Per chi avesse un ISEE inferiore ai 28.000 euro, il prezzo sarà di 22 euro al mese.

La spesa

Secondo un’indagine del Codacons, un’autorevole associazione di consumatori, una spesa al supermercato costa all’incirca 100 euro.

Nel carrello sono stati inseriti diversi generi alimentari:

pane fresco;

carne: carne suina, bovina e petto di pollo;

frutta: limoni, banane, mele;

verdura: lattuga, melanzane, pomodori, patate, zucchine, peperoni e carote;

pesce: alici, salmone e cozze fresche.

Naturalmente dobbiamo fare il computo anche dei prodotti per l’igiene personale, per la pulizia della casa e i prodotti della dispensa come pasta e riso. In questo caso però grazie agli ecommerce possiamo avvantaggiarci e risparmiare molto. Al totale vanno però aggiunte le tasse comunali come quella dei rifiuti.

Già nel 2012 uno studio della Camera di Commercio di Milano calcolava il budget mensile per vivere a Milano attorno ai 3.000 euro a famiglia. Calcoliamo però che in dieci anni il costo della vita è notevolmente aumentato come abbiamo visto nelle cifre sopra indicate.

Ecco, quindi, un prospetto indicativo di quanti soldi ci vogliono per trasferirsi a Milano.

