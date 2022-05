Nel Parco nazionale della Maiella, in Abruzzo, c’è un borgo immerso nella natura capace di regalare esperienze indimenticabili. È stato insignito con la Bandiera Arancione per le sue spiccate qualità turistiche e ambientali.

Palena è attraversata dal fiume Aventino. Qui si possono ammirare le sue sorgenti in località Capo di Fiume, sul versante nord-orientale del Monte Porrara. Quest’oasi naturalistica incastonata nella montagna è conosciuta come il “paese delle orchidee”.

Palena è uno dei pochissimi luoghi in Europa ad ospitare diverse specie di orchidee spontanee. Sono circa 80 le specie individuate nel territorio e dunque il paese merita a pieno titolo questo riconoscimento.

È un borgo italiano una delle capitali europee delle orchidee dove fare incredibili esperienze per tutta la famiglia spendendo pochissimo

Per godere appieno di questi luoghi è bene soggiornare almeno per un fine settimana con tutta la famiglia. In primavera e in estate ci sono moltissime opportunità di svago da non perdere. Oltre a castelli, boschi, sentieri trekking e sport, Palena offre uno spettacolo della natura come quello delle orchidee spontanee.

Il 4 e 5 giugno prossimi si terrà il weekend dedicato alla valorizzazione di questa immensa varietà di fiori che attraggono gli appassionati di tutta Italia. Le escursioni nei siti di interesse e manifestazioni a tema la faranno da padrone.

Ma per chi decidesse di trascorre il fine settimana a Palena c’è molto altro da fare. Una delle esperienze più divertenti e avventurose è il rafting ed il torrentismo. È possibile infatti governare le rapide del fiume a bordo di canoe, muniti di pagaie. Tra schizzi e salti, l’avventura è assicurata a bordo di gommoni per il rafting. Si potrà mettere alla prova le proprie capacità ammirando uno splendido panorama. C’è chi preferisce discendere a piedi le acque dell’Aventino grazie al percorso di canyoning. Accompagnati da esperti, ci si avventura tra tuffi, scivolate su rocce e calate con funi. Tutto con le giuste attrezzature. Il costo per questa avventura è di 40 euro a persona.

Boschi, orsi e buona cucina tradizionale

Per chi preferisce giornate più rilassanti, c’è la possibilità di visitare il Castello Ducale. Posto su uno sperone di roccia, domina maestoso e solitario il borgo di Palena. All’interno è ospitato il Museo geopaleontologico Alto Aventino.

Da non mancare l’incontro con gli orsi dell’area faunistica. Partendo dal Museo dell’Orso si verrà condotti in un’esperienza unica. È possibile vedere da vicino 3 orsi bruni nel loro habitat naturale. Gli orsi interagiscono molto durante le visite. Si ha la possibilità di vederli giocare, arrampicarsi sugli alberi e a volte pare si mettano in posa per concedere qualche scatto indimenticabile. Il biglietto, comprensivo di visita al museo e di guida, è di 8 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini.

Ma c’è tanto altro a Palena. Il Teatro dell’Aventino, uno dei più piccoli d’Europa, con i suoi 99 posti in perfetto stile italiano. Il convento di Sant’Antonio del 1539 e l’Eremo della Madonna dell’Altare.

Ultima ma non ultima la cucina locale. I piatti parlano di tradizione. Arrosto di agnello, arrosticini, sagne, salsicce secche sott’olio, funghi, formaggi. Tutto per appagare il palato senza spendere cifre esorbitanti.

Dunque, è un borgo italiano una delle capitali europee di questi bellissimi fiori, le orchidee, e una delle mete da scegliere per una gita in famiglia o in coppia immersi nella natura, sport, cultura e tradizione.

Lettura consigliata

Ecco come avere il servizio telepass gratis per 6 mesi evitando di fare le code al casello dell’autostrada durante le vacanze e risparmiando sul pedaggio anche dopo l’estate