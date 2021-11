Nell’ultimo anno il miglior titolo italiano, con un rialzo del 270%, è stato Digital Value. Nonostante questa eccellente performance il percorso rialzista non si è ancora completato. Quindi, il titolo Digital Value potrebbe essere destinato a crescere anche con i mercati azionari in crisi.

Questo è il responso dell’analisi grafica di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo.

Il fortissimo rialzo dell’ultimo anno ha avuto un forte impatto sulla valutazione. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni Digital Value risultano essere sopravvalutate. Ciononostante, però, gli analisti continuano a essere molto positivi sul titolo con previsioni sullo sviluppo dell’attività del gruppo molto positive. Si prevede, infatti, una forte crescita del fatturato nei prossimi esercizi. Inoltre, nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo sia le stime sul fatturato della società che le previsioni di utili per azione.

Molto importante è anche la situazione finanziaria che risulta essere molto solida. Sia l’indice di liquidità di breve che di lungo periodo, infatti, sono superiori a 1. Inoltre il rapporto tra debito totale e capitalizzazione è di poco inferiore al 25%.

Per gli analisti che si occupano del titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 5%.

Il titolo Digital Value potrebbe essere destinato a crescere anche con i mercati azionari in crisi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Digital Value (MIL:DGV) ha chiuso la seduta del 26 novembre a quota 114,8 euro in rialzo dell’1,59% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Dopo qualche settimana di esitazione le quotazioni hanno rotto al rialzo il primo ostacolo lungo il percorso rialzista che porta la I obiettivo di prezzo in area 132,4 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 164,6 euro. La massima estensione del rialzo, poi, si trova in area 196,8 euro per un potenziale rialzo di oltre il 70%. Da notare che qualche settimana fa il nostro Swing Indicator ha dato un segnale rialzista tuttora in corso.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 112,5 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista e potrebbe spingere le quotazioni verso area 60 euro.

Approfondimento

Perché l’offerta del fondo KKR su Telecom Italia dovrebbe essere rilanciata