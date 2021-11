Una delle cose più antipatiche dell’estate è quella di ritrovarsi con la federa del cuscino bagnata dal sudore. Quella sensazione di “appiccicaticcio” che rischia anche di turbare il sonno. Al contrario, adesso, con le temperature basse, è proprio bello crogiolarsi magari in una federa di flanella. Attenzione, però, che mentre d’estate dovremmo cambiare la federa ogni altro giorno, anche d’inverno non dobbiamo dimenticarcene. Svelato finalmente dagli esperti ogni quanto dovremmo cambiare le federe dei cuscini anche d’inverno che non sudiamo. Andremo a vedere in questo articolo non solo tempi e modi di cambio, ma anche qualche curiosità e qualche suggerimento utile.

La curiosità che riguarda le lenzuola

Stando a un recente sondaggio fatto tra gli italiani, risultiamo ancora una volta un popolo educato e pulito. Secondo quanto dichiarato, a differenza di altre popolazioni, mediamente cambiamo lenzuola e federe una volta ogni due settimane. Parliamo, ovviamente, del periodo invernale. Solitamente gli italiani non terrebbero mai le lenzuola sul letto in inverno più di 10 giorni. Ricordiamo che cambiare spesso lenzuola e federe, significa ripulire da batteri, parassiti, acari, ma anche da urina e sudore.

Svelato finalmente dagli esperti ogni quanto dovremmo cambiare le federe dei cuscini anche d’inverno che non sudiamo

Secondo gli esperti dovremmo cambia federa almeno una volta alla settimana, preferendo possibilmente quelle in materiali ipoallergenici. Non solo per un discorso di prevenzione dei germi, ma anche per evitare fastidiosi arrossamenti della pelle.

Addirittura, per chi involontariamente sbava durante la notte, la federa dovrebbe essere cambiata tutti i giorni.

Un piccolo suggerimento nel lavaggio delle federe

Visti quindi i tempi del cambio salutare delle federe, ecco un piccolo accorgimento al momento del lavaggio. Sempre seguendo il consiglio degli esperti, sarebbe opportuno non mettere federe e lenzuola nello stesso cestello col resto del bucato. Facendo quindi una lavatrice separata, sarebbe anche opportuno aggiungere mezzo bicchiere di aceto. Uno degli antibatterici naturali più potenti che ci siano in circolazione. Tutti i segreti per evitare che i colori del tuo bucato passino da un capo all’altro è un altro suggerimento utile.

Una curiosità per le nostre Lettrici

Chiudiamo questo articolo con un ulteriore suggerimento per le nostre Lettrici. Abbiamo visto l’importanza di utilizzare materiali di qualità per le nostre federe, per evitare anche arrossamenti e pruriti della pelle. Non molti sanno però che chi porta i capelli lunghi dovrebbe dormire sciogliendoli. Trattenere la chioma potrebbe infatti creare degli attriti a contatto con la superficie del cuscino, minando la salute del capello. L’ideale sarebbe quello di dormire con una federa di seta e i capelli sciolti.

Approfondimento

