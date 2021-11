Non solo nel lungo termine, il titolo Campari anche nel breve termine potrebbe dare grosse soddisfazioni ai suoi azionisti.

Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte, il titolo in questione ha sempre offerto nel lungo periodo performance eccezionali. Basti pensare che la probabilità che alla fine del periodo la performance sia positiva è sempre il 100% per investimenti superiori ai cinque anni. Per una panoramica completa riportiamo qui di seguito alcuni risultati

10 anni : la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 100% con un guadagno medio annuo del 32,0% circa;

: la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 100% con un guadagno medio annuo del 32,0% circa; 5 anni : la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 100% con un guadagno medio annuo del 22% circa;

: la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 100% con un guadagno medio annuo del 22% circa; 3 anni : la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 90,6% con un guadagno medio annuo del 21,2% circa;

: la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 90,6% con un guadagno medio annuo del 21,2% circa; 1 anno: la probabilità che si abbia un ritorno positivo è del 82,3% con un guadagno medio annuo del 17,3% circa.

Ciò, vuol dire che qualunque sia il momento dell’acquisto, il titolo offre nel lungo periodo un buon rendimento. Come vedremo tra poco, però, in questo momento si sono create anche le condizioni per un bel rialzo di breve che potrebbe essere gradito anche da chi non ha molto pazienza in Borsa. Di questo, però, ci occuperemo tra poco.

Da punto di vista dei fondamentali Campari è fortemente sopravvalutato, ma questa non è una novità. Il titolo, infatti, viaggia sempre su livelli superiori ai multipli di mercato. La cosa, quindi, non deve preoccupare. Così come non deve preoccupare il giudizio degli analisti che vede un consenso medio mantenere e un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 6% circa.

Il titolo Campari anche nel breve termine potrebbe dare grosse soddisfazioni ai suoi azionisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 16 novembre a 13,155 euro in rialzo dell’1,04% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e recentemente le quotazioni hanno rotto i massimi storici. Inoltre non ci sono più ostacoli lungo il cammino che porta al I obiettivo di prezzo in area 13,71 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 15,36. La massima estensione del rialzo in corso, poi, si trova in area 17,01 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo del 40%.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della proiezione in corso solo nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 12,69 euro.