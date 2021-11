Negli ultimi cinque anni le azioni Mittel non hanno certo brillato sul listino milanese. Hanno fatto peggio, infatti, sia della media del settore di riferimento che del mercato italiano. Non deve, quindi, sorprendere che la tendenza in corso sia ribassista. La domanda, quindi, è: dove si fermerà la lenta ma inesorabile discesa del titolo Mittel?

Parliamo di lenta, ma inesorabile, discesa in quanto la volatilità del titolo è molto contenuta. Mittel, infatti, non è significativamente più volatile del resto dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 4% a settimana.

Nell’ultimo report scrivevamo della voglia di riscatto del titolo Mittel che avrebbe potuto fare scattare un rialzo importante. Purtroppo per i rialzisti, dopo una lunga danza in prossimità di area 1,62 euro le quotazioni hanno virato al ribasso e adesso puntano il supporto in area 1,49 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista verso il II obiettivo di prezzo in area 1,29 euro. La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 0,96 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali superiori a 1,62 euro. In questo caso il titolo potrebbe rapidamente dirigersi verso area 2,02 euro con possibilità di estendere il rialzo fino in area 2,94 euro (III obiettivo di prezzo).

Dal punto di vista della valutazione non possiamo dire molto. Non ci sono, infatti, analisti che coprono il titolo. Inoltre l’unico indicatore che esprime ottimismo sul titolo è quello relativo al Price to Book ratio. In questo caso Mittel risulta essere fortemente sottovalutata con un PB pari a 0,6 da confrontare con la media del settore pari a 2,1 per una sottovalutazione di oltre il 200%.

Dove si fermerà la lenta ma inesorabile discesa del titolo Mittel? Le indicazioni dell’analisi grafica

Mittel (MIL:MIT) ha chiuso la seduta del 30 giugno a quota 1,63 euro in ribasso dell’1,81% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale