In un colpo solo le azioni Biesse hanno guadagnato oltre il 12% portandosi su livelli che non si vedevano da circa un anno. Per capire l’importanza del movimento registrato al termine della seduta del 23 febbraio basti pensare che la probabilità di osservarlo, considerando lo storico a disposizione, è solo dello 0,27%. Quindi, il titolo Biesse sorprende con un rialzo che ha pochi precedenti nella sua storia. Cosa potrebbe accadere nelle prossime sedute?

La valutazione del titolo

Qualunque sia la metrica utilizzata, la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo sottovalutato rispetto alla media del settore di riferimento. Ad esempio, il rapporto prezzo su utili (PE) è pari a 19.6x e va confrontato con la media pari a 21,8x per una sottovalutazione di circa il 10%. Questa stima della sottovalutazione è confermata dal Price to Book ratio. La sottovalutazione, invece, aumenta se si considera il rapporto tra prezzo e fatturato. In questo caso, infatti, la sottovalutazione sale a circa il 65%.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, conferma l’elevata sottovalutazione del Price to Book ratio. In questo caso, infatti, si parla di una sottovalutazione superiore al 50%.

Per gli analisti che coprono il titolo, invece, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione superiore al 20%.

Il titolo Biesse sorprende con un rialzo con pochi precedenti nella sua storia: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Biesse (MIL: BSS) ha chiuso la seduta del 23 febbraio a quota 16,77 euro, in rialzo del 12,02% rispetto alla seduta precedente.

Se un rialzo di oltre il 12% si è verificato solo lo 0,27% delle volte nella storia del titolo, che fosse accompagnato da un aumento dei volumi di oltre il 500%è capitato meno dello 0,05%.

Siamo, quindi, in presenza di un movimento straordinario che ha pochi precedenti nella storia e che potrebbe portare il titolo fino in area 19,34 €.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 16,22 € potrebbe fare invertire al ribasso la tendenza in corso.

