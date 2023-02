Offerte di lavoro e ricerche di personale: 5 ospedali che cercano autisti, magazzinieri, assistenti amministrativi, oltre a medici

Nei presidi sanitari lavorano principalmente gli specialisti della Sanità, ossia medici, infermieri e personale sanitario ausiliario. Ma non sono gli unici profili che troviamo alle dipendenze di queste realtà complesse. Vediamo solo una minima parte dei bandi recentemente indetti (e ancora attivi) riguardanti alcune ASL e Istituzioni sanitarie lungo lo Stivale. Ecco alcune offerte di lavoro e ricerche di personale.

Ci limiteremo a presentare i passaggi chiave dei singoli testi, come il numero dei posti disponibili, i requisiti, i termini. Vediamo quali sono i 5 ospedali che cercano personale anche come autista o magazziniere o assistente amministrativo oltre ai profili sanitari.

I posti come dirigente medico

Probabilmente la figura professionale oggi più ricercata riguarda quella del dirigente medico nella disciplina oggetto dello specifico bando di turno.

Sulla G.U. n. 13 del 17 febbraio questo professionista è ricercato dalle seguenti strutture sanitarie:

Azienda Ospedaliera (A.O.) “Cannizzaro” di Catania , che seleziona complessivamente 11 unità in varie discipline ;

(A.O.) “Cannizzaro” di , che seleziona complessivamente ; O . “S. Croce e Carle” di Cuneo , il cui bando riguarda 10 dirigenti nella disciplina di anestesia e rianimazione ;

. “S. Croce e Carle” di , il cui bando riguarda nella disciplina di ; S.S. Ligure 2 di Savona, per complessive 10 unità ma solo per metà dirigenti medici. Ossia 1 nella disciplina di ortopedia e traumatologia, 2 in neurochirurgia e altrettanti in malattie dell’apparato respiratorio. I restanti 5 posti disponibili sono per

architetti/ingegneri, di cat. D;

In tutte e tre le selezioni precedenti le istanze vanno presentate entro il 19 marzo. I singoli bandi specificano le modalità (e quali allegati inoltrare) con cui presentare l’istanza di partecipazione. Ricordiamo che l’ammissione alle selezioni è riservata ai laureati in Medicina iscritti all’Albo e in possesso della specializzazione richiesta (affine o equipollente) dal bando. Oppure la regolare iscrizione ad almeno il 3° anno di specializzazione.

Offerte di lavoro e ricerche di personale. Vediamo 5 ospedali che cercano personale anche come autista o magazziniere o assistente amministrativo in aggiunta ai professionisti della sanità

I 3 bandi riguardanti l’A.S.S.T. di Busto Arsizio, in Lombardia, riguarda la selezione delle seguenti figure professionali:

2 operatori tecnici specializzati – autista , area degli operatori;

operatori tecnici specializzati – , area degli operatori; 2 posti per magazzinieri , area degli operatori;

posti per , area degli operatori; 8 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Le 3 selezioni (termini di candidatura il 19 del prossimo mese) prevedono la riserva del 50% in favore del personale precario. Inoltre prevedono requisiti di ammissione specifici in base al profilo per il quale ci si candida.

L’Istituto Gaslini di Genova

Il bando dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova riguarda la copertura di 8 posti di assistente amministrativo (cat. C) a tempo indeterminato. Anche qui i termini di candidatura sono per il 19 marzo, mentre il requisito specifico di ammissione attiene al possesso del diploma di istruzione di 2° grado (quinquennale).

Lettura consigliata

Le istanze vanno prodotte online tramite la procedura presente sul portale del Gaslini. L’art. 4 del bando illustra invece qual è la documentazione da allegare all’istanza. Le prove d’esame sono due, una scritta e una orale, entrambe su materie inerenti alle attività del profilo ricercato.

Lettura consigliata

Quanti metri quadri servono per una casa uso investimento per guadagnare tanto con il minimo investimento?