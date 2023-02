Vediamo cosa monitorare a Wall Street per la giornata odierna-proiezionidiborsa.it

Sono settimane che sui mercati azionari internazionali si assiste a una fase orizzontale dei prezzi. Dal 17 febbraio in poi si è formato uno swing ribassista di brevissimo. Si può dire che sia iniziata una correzione? Al momento è davvero prematuro, e ogni giorno è utile fino al 24 febbraio per negare questa potesi. Ieri, sono stati toccati dei supporti importanti, e intorno a quei prezzi si sono affollate delle divergenze rialziste. A Wall Street è finito il ritracciamento? Vediamo cosa monitorare per la giornata odierna.

Il raggiungimento di un obiettivo di prezzo

I mercati si muovono fra prezzi di supporto e resistenze, e il raggiungimento degli stessi non è giocoforza un indice di inversione. Proprio ieri sui mercati americani si è arrivato su livelli spartiacque: argineranno il ritracciamento oppure da oggi in poi si inizierà a scendere con più forza? La risposta dipende da alcuni livelli che andremo a monitorare nei prossimi paragrafi.

Procediamo per gradi.

La seduta di contrattazione di Wall Street del 24 febbraio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.045,09

Nasdaq C.

11.507,07

S&P500

3.991,05.

A Wall Street è finito il ritracciamento?

Quali sono i veri livelli che farebbero partire una fase di correzione del 5/7% dai livelli attuali?

Chiusura di questo venerdì inferiore a

Dow Jones

33.517

Nasdaq C.

11.388

S&P 500

4.015.

Cosa potrebbe invece far ripartire i prezzi al rialzo fin da subito? Chiusure di sedute fra oggi e domani superiori a:

Dow Jones

33.246

Nasdaq C.

11.445

S&P 500

4.018.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Al momento qualsiasi ipotesi è davvero prematura. Se il ribasso verrebbe confermato fra oggi e domani, si potrebbe scendere fino al 6 marzo. Per il momento il pericolo non è scampato, ma è ancora prematuro dire che il rialzo di breve termine sia terminato. Rimarchiamo comuqnue che ieri sono stati centrati primari supporti che potrebbero far ripartire i prezzi.

