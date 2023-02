È proprio vero per alcuni l’età sembra non lasciare segni ed anzi dona un aspetto più interessante. Potrebbe essere una questione di geni ma anche l’oroscopo influirebbe. Scopriamo oroscopo, età e bellezza: 3 segni zodiacali che più invecchiano, più diventano belli.

Sicuramente la familiarità conta e anche molto, ma gli astrologi credono che in fatto di età e bellezza giochi un ruolo importante anche il segno zodiacale. Alcuni segni sarebbero maggiormente predisposti alle rughe e alla perdita di freschezza. Altri segni zodiacali invece sarebbero paragonabili al vino che più invecchia e migliore diventa. Scopri se sei nella squadra degli evergreen oppure no!

Oroscopo ed età: per i Gemelli il tempo è un toccasana

I Gemelli sono esattamente il tipo di persona che non si lascia sconvolgere dalle vicissitudini quotidiane. I loro visi con gli anni avranno sicuramente tratti distesi e meno rughe. Fra le mille sfumature del carattere dei Gemelli c’è anche un pizzico di menefreghismo che non guasta. Le espressioni corrucciate non appartengono ai nati sotto questo segno. Inoltre l’umorismo che li connota e le pubbliche relazioni sempre molto intense fanno dei Gemelli i campioni della giovinezza senza età. Basta citare la bellezza di Nicole Kidman o la simpatia di Checco Zalone per comprendere quanto il carattere estroverso dei Gemelli li renda senza età.

Acquario e l’elisir di giovinezza

È sicuramente il segno più stravagante dello Zodiaco ma l’Acquario diventa sempre più intrigante con il passare degli anni. All’Acquario appartengono personalità che tengono molto al proprio aspetto fisico. Cristiano Ronaldo, ad esempio, appartiene al segno dell’Acquario. I nati sotto questo segno d’Aria, però, non si affidano a dozzinali consigli e prodotti di bellezza ma sanno cosa richiede il proprio corpo. Difficilmente sceglieranno la prima crema lifting che gli viene consigliata, probabilmente preferiranno un antico intruglio azteco trovato su qualche libro. Potremmo dire che anche per questo aspetto, fanno di testa loro. Questo, però, a giudicare dai risultati sembra essere il loro elisir di giovinezza. Un altro esempio è l’attrice Jennifer Aniston che a 50 anni suonati sembra ancora identica alla Rachel di Friends.

La Vergine a 50 anni migliore che a 20

La bellezza fisica è destinata a scomparire mentre la bellezza interiore rimarrà per sempre. Se però dovessimo scegliere il terzo gradino del podio fra coloro che diventano più affascinati con l’età, questo spetterebbe sicuramente alla Vergine. I nati sotto il segno della Vergine non sono mai trascurati o trasandati né a 20 né a 50 anni. Sono persone precise che non amano apparire fuori posto.

L’età però arricchisce lo stile dei nati sotto la Vergine che imparano ad affinare il proprio look. Il capello brizzolato, il pizzetto oppure per le donne un bob e una tinta diversa contribuiscono a rendere le Vergini over 40 più intriganti. Il mitico Sean Connery era l’emblema di chi invecchiando diventa ancor più affascinante. Lo stesso si può dire per Keanu Revees, Colin Firth o il nostrano Amadeus. Fra le donne citiamo Anastasia e la splendida Sophia Loren.

Oroscopo, età e bellezza: potrebbe essere il nostro segno zodiacale a farci diventare migliori con l’età.