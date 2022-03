Una settimana con un rialzo così importante sul titolo Alfio Bardolla Training Group non si vedeva da circa un anno, ma potrebbe essere solo l’inizio

Ottima settimana per il titolo Alfio Bardolla Training Group che ha guadagnato oltre il 25%. L’inizio di settimana in gap up ha dato una spinta formidabile alle quotazioni che, a questo punto, potrebbero continuare a correre.

Dal punto di vista statistico, una settimana con un rialzo così importante sul titolo Alfio Bardolla Training Group non si vedeva da circa un anno.

Come si vede dal grafico, infatti, la proiezione in corso è rialzista e non dovrebbe non avere più ostacoli lungo il percorso che porta al II obiettivo di prezzo in area 3,39 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino alla massima estensione rialzista in area 4,08 euro (III obiettivo di prezzo). Questo dovrebbe essere l’obiettivo di breve periodo. Nel lungo periodo, invece, le quotazioni potrebbero tendere a raggiungere il fair value del titolo.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) proiettano un fair value a 7,41 euro, mentre il nostro Ufficio Studi lo calcola a 8,20 in attesa della pubblicazione dei dati definitivi dello scorso anno. Il fair value è stato calcolato dal nostro Ufficio Studi dopo l’analisi dei bilanci degli ultimi 4 anni e avvalendosi di softwares e riviste specializzate.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento sul titolo nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 2,70 euro. In questo caso il titolo potrebbe muoversi verso l’obiettivo di prezzo più probabile in area 1,35 euro. Un’indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 2,48 euro.

Per concludere ricordiamo che le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività del gruppo sono molto positive. Si prevede una forte crescita del fatturato nei prossimi esercizi.

Una settimana con un rialzo così importante sul titolo Alfio Bardolla Training Group non si vedeva da circa un anno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Alfio Bardolla (MIL:ABTG) ha chiuso la seduta del 18 marzo a quota 3,17 euro, in rialzo del 5,32% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

