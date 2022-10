Come risparmiare sulla dichiarazione di successione per eredi e vedovi

Alla morte di un proprio caro la famiglia è sempre chiamata a una serie di adempimenti. Uno di questi è la dichiarazione di successione. Un adempimento dispendioso dal punto di vista burocratico, ma anche dal punto di vista economico. Una pratica si successione può costare molto caro. C’è da fare i conti con imposte ipotecarie, imposte catastali, imposte di bollo.

Ma come si può risparmiare sulla dichiarazione di successione? Vediamo una sintetica guida su come davvero potrebbero trovare una sorta di risparmio gli eredi o i vedovi di un defunto.

Ma davvero su può risparmiare sulla dichiarazione di successione?

Parlare di risparmio per quanto riguarda la dichiarazione di successione probabilmente è un errore. Infatti, essendo tasse quelle che si pagano sulla successione, risparmiare diventa praticamente impossibile. Eppure, qualcosa da conoscere in modo tale da pagare di meno potrebbe aiutare. Ma forse è meglio provvedere per tempo prima di arrivare alla dichiarazione vera e propria. Meglio provvedere prima della morte di un caro.

La dichiarazione di successione, infatti, è un adempimento obbligatorio per gli eredi, ma solo in presenza di un patrimonio lasciato dal defunto superiore a un milione di euro. Oppure, è un adempimento obbligatorio nel momento in cui nel lascito ereditario ci sono gli immobili. Infatti, senza la presenza di case, terreni e fabbricati di qualsiasi genere e con soldi sui conti, sui libretti e su altri titoli di risparmio bancario o postale, inferiori a un milione di euro, gli eredi non sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione.

Il fai da te conviene e si paga meno

Di risparmio sulla dichiarazione di successione si può parlare per quando riguarda l’onorario del professionista a cui ci si rivolge. Il come risparmiare sulla dichiarazione di successione, infatti, passa proprio dalle modalità di presentazione della dichiarazione.

Effettivamente, le tariffe dei professionisti sono piuttosto elevate anche se variabili da professionista a professionista e dal luogo a luogo. È evidente che provvedere alla dichiarazione di successione da soli potrebbe essere un valido vantaggio dal punto di vista della spesa da sostenere.

Si può fare tutto da casa con lo SPID. Basta ottenere le credenziali di accesso e accedere, autenticandosi, all’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. Il pagamento delle imposte può essere fatto anche da casa con i servizi di home banking.

Come risparmiare sulla dichiarazione di successione

Naturalmente, per il risparmio massimo su una dichiarazione di successione c’è il non arrivarci. In questo caso deve pensarci il defunto, naturalmente quando è ancora in vita. Bisogna fare sparire il lascito. In pratica dovrebbe decidere a chi tra gli eredi, deve lasciare case e terreni. Donando i beni prima di morire si toglie un peso proprio agli eredi. Infatti, non essendo più presenti immobili, è evidente che gli eredi non dovranno più adempiere alle successioni.

