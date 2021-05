L’Italia è un paese ricco di posti da vedere e visitare, secondo alcuni non bisogna andare molto lontano per godere di posti affascinanti. Questa è ricca di piccoli sobborghi, città caratterizzate d’arte e cultura, luoghi in cui si può godere della montagna o del mare. Seguendo le proprie preferenze è possibile scegliere la meta che più ci piace e ci rende soddisfatti. Da nord a sud dell’Italia, sappiamo bene che ci sono posti incantevoli che andrebbero visti almeno una volta nella vita.

Sia per conoscere meglio il paese in cui viviamo ma anche e soprattutto per scoprire tutti i tesori nascosti che esso custodisce. Sappiamo bene che in Italia i luoghi che attraggono il maggior numero di turisti, sono le isole.

Fra mito e realtà ecco l’isola più selvaggia e affascinante del mediterraneo che bisognerebbe vedere almeno una volta nella vita.

L’isola di Montecristo

L’isola è stata resa famosa dal celebre romanzo scritto da Alexander Dumas “Il conte di Montecristo”. Si racconta la storia di un giovane che dopo varie vicissitudini riesce a trova un tesoro nascosto proprio in questa fantastica isola.

In effetti, l’isola è una delle isole più importanti che troviamo in Italia, si trova nell’arcipelago toscano e nel mar tirreno. Questa, come le altre isole presenti in Italia, è spettacolare e fragile allo stesso tempo, infatti non a caso rientra tra le isole da tutelare.

Visitare l’isola è un’immersione totale nella natura, infatti è adatta per chi ama le escursioni e per chi nella semplicità ritrova il proprio benessere. L’accesso all’isola è da sempre contingentato, perché si vuole tutelare la biodiversità che presenta.

L’isola di Montecristo è una di quelle poche isole che non sono state contaminate dalla presenza dell’uomo. È possibile godere di visite guidate con esperti che spiegano il meraviglioso pezzo di paradiso italiano. L’acqua che circonda l’isola è cristallina e anch’essa tutelata. Quest’isola è un piccolo gioiello che vale la pena vedere almeno una volta nella vita.

Fra mito e realtà ecco l’isola più selvaggia e affascinante del mediterraneo che bisognerebbe vedere almeno una volta nella vita.