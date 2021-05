Alzarsi presto al mattino è dura per tutti. Ma per alcuni è più dura che per altri. Ci sono persone che non riescono proprio a convincere il proprio corpo ad alzarsi, e continuano a posticipare la sveglia anche per ore. Questo può ovviamente creare una serie di problemi, dall’arrivare in ritardo al disturbare i vicini se abbiamo una sveglia particolarmente insistente che lasciamo suonare di continuo.

Ma come risolvere questo fastidioso inconveniente? Semplicissimo, basta un trucco infallibile per scattare in piedi al primo trillo della sveglia.

Se non riusciamo a trattenerci dal posticipare la sveglia al mattino proviamo questo trucco che funziona al 100%

Mettiamo la sveglia lontana dal letto

Il trucco è in realtà banalmente semplice: per obbligare il nostro corpo ad alzarsi al mattino basta posizionare la sveglia lontana dal letto. Se non riusciamo a trattenerci dal posticipare la sveglia al mattino proviamo questo trucco che funziona al 100%. Se la sveglia è lontana dal letto, dovremo per forza alzarci per raggiungerla, e sarà impossibile posticiparla, girarci dall’altra parte e continuare a ronfare. Ma esistono anche degli accorgimenti che possono aiutarci a rendere questo trucco ancora più efficace.

Impostiamo una suoneria che aumenta di ritmo e di volume

Scegliamo come suoneria qualcosa che ci invogli ancora di più ad alzarci. Per esempio, una melodia che aumenta sempre di più di volume e di ritmo. Ci darà la carica e soprattutto ci renderà impossibile continuare a rotolarci nel letto. Posizionare il telefono lontano dal letto ha anche un’altra serie di effetti positivi, primo fra tutti quello di impedirci di trascorrere ore a fissare uno schermo luminoso subito prima di andare a dormire. In questo modo riusciremo a riposare meglio, e anche questo ci aiuterà ad alzarci più volentieri la mattina.

Approfondimento

Se abbiamo il brutto vizio di passare troppe ore a fissare il telefono, ecco due rimedi naturali per dare sollievo agli occhi irritati dallo schermo.