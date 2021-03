Il taglio e colore di capelli più in voga che farà apparire giovani e alla moda

Quando si vuole cambiare, si inizia dai capelli. Ogni donna conosce perfettamente questa frase. E, per quanto possa sembrare un cliché, non c’è nulla di più vero! La nostra chioma riflette anche la nostra personalità. E nei periodi di cambiamento, tendiamo spesso a cambiare colore, taglio o, più semplicemente, acconciatura. Dato che trasformarsi ogni tanto fa bene, oggi vorremmo dare un consiglio alle più indecise. E vorremmo indicare il taglio e il colore di capelli più in voga che farà apparire giovani e alla moda.

Il taglio punte aria, ecco come appariranno i nostri nuovi capelli

Il taglio punte aria è un tipo di taglio che sta andando tantissimo nell’ultimo periodo. Si tratta di un taglio verticale, che ricrea il vuoto tra una ciocca e l’altra. Risultato? Il capello appare morbido in modo naturale, voluminoso ed elegante. Tagliando in verticale, si ottiene una leggerezza diversa, più armoniosa, e la ciocca appare come vellutata. Richiedendo un taglio del genere al proprio parrucchiere, dovremo specificare la lunghezza. Noi consigliamo di tenere i capelli lunghi fino alle spalle, che sfiorino delicatamente il collo. Questo ci darà un’aria giovane e stilosa!

Per quanto riguarda il colore, invece, puntiamo sul “degradé Joelle chiaro”

Per il colore, invece, dimentichiamoci per una volta del look monocromatico. Piuttosto, tendiamo il “degradé Joelle”, che donerà riflessi naturali e luminosità alla nostra chioma. Questa colorazione, eseguita in verticale, dona ai capelli un’aria nuova e più fresca. E si tratta di un’alternativa più elegante rispetto alle classiche meches o ai più comuni colpi di sole. Il “degradé Joelle” su colori castano chiaro sarà l’ideale per la primavera che sta arrivando! Dunque, ecco il taglio e il colore di capelli più in voga che farà apparire giovani e alla moda! La nostra chioma dice molto della nostra personalità, dunque è giusto personalizzarla e renderla unica!

