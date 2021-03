Cosce e glutei di marmo senza sudare con la ginnastica perfetta per chi ha poco spazio e poco tempo da dedicare al fitness. Avere dei glutei sodi e tonici è il sogno nel cassetto delle donne di ogni età. Spesso, però, per poca forza di volontà, o per semplice mancanza di tempo, non ci si iscrive in palestra.

E non si riesce nemmeno a seguire uno dei tanti programmi di work out via web che si possono fare da casa. In ogni caso, esiste un allenamento semplice e veloce per rassodare i glutei che si può praticare comodamente da casa o in ufficio, senza il supporto di nessun attrezzo ginnico.

Ecco, allora, tre facili esercizi che permetteranno di allenare cosce e glutei a casa o durante la pausa pranzo. Sono adatti anche a chi di fare esercizio fisico proprio non ne vuole sapere. Vediamoli con l’aiuto degli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Schiodiamoci dalla sedia

Per il primo esercizio si parte comodamente seduti sulla sedia. Appoggiamo le mani ai braccioli e tentiamo di alzarci, tenendo sempre le mani ben appoggiate e sollevando solamente una gamba.

Con le braccia totalmente distese, torniamo nella posizione di partenza, se riusciamo senza appoggiare i glutei al sedile. Ripetiamo l’esercizio dieci volte, prima con una gamba poi con l’altra.

Facciamoci sorreggere dal muro

Cosce e glutei di marmo, dunque, e senza sudare. Proseguiamo questa volta alzandoci in piedi. Ci appoggiamo al muro con la spalla e tenendo alzata la gamba più a contatto con la parete.

Restiamo fermi, quindi, spingendo contro il muro con la coscia, tenendo l’altra gamba a terra ben distesa. In questo caso si cerca di rimanere fermi per almeno 15 secondi, prima di cambiare gamba.

Cosce e glutei di marmo senza sudare

L’ultimo esercizio è ancora più semplice. Basta, infatti, restare in piedi e alzare all’indietro una gamba, tenendola distesa e in linea con l’anca.

Assicuriamoci in questo caso che il ginocchio della gamba alzata non si pieghi durante il movimento, e non esageriamo col sollevamento.

Teniamo la schiena ben dritta e le mani unite, e ripetiamo l’esercizio 15 volte per gamba.

Ripetere questi esercizi ci permetterà, col minimo sforzo, di allenare i glutei in poco tempo, da casa o in ufficio, approfittando della pausa pranzo, anche per scacciare la fame da ufficio. È la soluzione ideale per chi non vuole farsi trovare fisicamente impreparato con l’arrivo della bella stagione e della moda più leggera e fasciante.