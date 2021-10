Se c’è un taglio che sta andando per la maggiore è proprio questo qui. E moltissime star lo stanno scegliendo per l’autunno del 2021. Un taglio veramente bello e che si è usato in questo ultimo periodo con varie modifiche. E allora ecco il taglio di capelli facile da gestire che sta conquistando anche i cuori delle over 50. Lo hanno scelto moltissime star per il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, lo hanno scelto star internazionali e anche star italiane come Alba Parietti.

Il bob nelle sue versioni lunghe e corte

Il taglio di capelli di cui stiamo parlando è il famoso bob. Questo taglio però si può fare in moltissimi modi e su varie lunghezze. Infatti, esiste il bob corto come esiste quello lungo, ma poi esiste anche quello riccio, quello mosso e quello liscio. A seconda del capello che si ha, ci sarà una tecnica di taglio diversa, ma il risultato è senza dubbio pazzesco. Se d’estate andava di moda quello corto, per l’inverno le punte si allungano. E cosi il bob diventa un bellissimo long bob.

Il bob è proprio il trend dell’anno e molte lo stanno scegliendo come taglio per l’autunno. Il long bob è un taglio di capelli allo stesso tempo casual ed elegante. Lo si può portare con una messa in piega, ma anche senza, per avere un look un po’ più sbarazzino. Il long bob mosso può essere una valida scelta per tutte quelle donne che vogliono un look sempre curato, senza però doverci spendere dietro troppo tempo.

Inoltre si può giocare con le tonalità di colore. Infatti per dare più respiro al viso scegliamo dei colori chiari. Inoltre questi 2 splendidi colori saranno la vera tendenza per le tonalità dei capelli autunno 2021 e quindi possiamo scegliere tra queste due opzioni. Oppure possiamo optare per una tinta degradé sui toni del castano o del biondo.

Un taglio veramente curato, elegante e che regala luminosità al viso. E se per questo autunno si ha voglia di cambiare look perché non provare questo taglio. Se indecise possiamo sempre chiedere al nostro parrucchiere di fiducia e vedere se secondo lui il long bob ci dona oppure no. Magari ci proporrà una versione rivisitata del long bob a cui non sapremo dire di no e ci farà innamorare di questo taglio.

