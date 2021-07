Quando una persona vuole cambiare, inizia dai capelli. Questo detto non potrebbe essere più veritiero. La nostra chioma, infatti, rispecchia tantissimo la nostra personalità. E noi dovremmo prendercene cura e sperimentare, soprattutto per capire qual è il look più adatto a noi. Scegliendo un determinato stile per i capelli, potremo sicuramente sentirci più a nostro agio. E, soprattutto, avremo l’occasione di seguire la tendenza e di adattarci anche alle mode che cambiano.

Il taglio di capelli che sta spopolando che farà apparire giovani e alla moda

Ci sono alcuni tagli che sono sicuramente più audaci e intraprendenti di altri. Infatti, alcune acconciature e alcune chiome si notano immediatamente in mezzo alle altre. E se vogliamo appartenere a questa categoria, dovremmo assolutamente seguire il taglio che sta davvero prendendo piede nell’ultimo periodo. Si tratta di più stili messi insieme, ossia i tagli alla garçonne, un look davvero fuori dagli schemi che cambierà radicalmente la nostra immagine.

Il taglio alla garçonne per cambiare look quest’estate e presentarci in una forma completamente diversa

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che potrebbe sconvolgerci come non mai. Questo taglio, leggermente maschile, si adatta molto bene a ogni forma di viso. Infatti, lo stesso parrucchiere seguirà i nostri lineamenti per creare un tipo di acconciatura adatta a noi. Inoltre, nonostante sia un taglio corto, potremo giocare con diverse pettinature. Per esempio, se dobbiamo andare in ufficio o a un appuntamento galante, potremmo optare per un look molto particolare. Ci basterà fissare il ciuffo sulla fronte con un bellissimo fermaglio e ricoprire di gel il resto dei capelli per poterli tenere ordinati.

Dunque, ora abbiamo scoperto il taglio di capelli che sta spopolando che farà apparire giovani e alla moda. Da oggi sicuramente vorremo provarlo per vedere come sta anche sul nostro viso. Potremo sicuramente chiedere una consulenza in anticipo, visto che si tratta di un cambiamento netto. Ma, al tempo stesso, cambiare fa bene e quindi perché non buttarsi!

Approfondimento

“Tutti stanno portando i capelli in questo modo di recente e il motivo è più che evidente”.