I sali di Epsom sono un portentoso rimedio naturare ricchissimo di sostanze nutrienti. Questo famoso sale inglese della citta di Epsom, conosciuto anche come sale amaro, infatti, contiene magnesio e zolfo ed è per questo un ottimo fertilizzante. Può essere usato come additivo dalla terra o diluito in acqua per tantissimi tipi di piante come azalee, rose o piante da orto e da appartamento.

Per tutte queste capacità possiamo definire il sale di Epsom come il sorprendente rimedio naturale che farà miracoli nel nostro orto. Vediamo allora assieme tutti gli utilizzi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Ottimo come antiparassitario

Sciogliere i sali di Epsom in acqua, con una proporzione di un cucchiaio ogni litro, aiuta ad allontanare parassiti e insetti dalle piante dell’orto. Spruzzato sulle piante è particolarmente efficace contro le lumache.

Aiuta ad assorbire meglio le sostanze nutritive

Sul mercato è molto comune trovare fertilizzanti chimici che aggiungono magnesio al terreno per facilitare l’assorbimento di nutrienti come zolfo, fosforo e azoto. Lo stesso effetto però si può ottenere grazie a questi sali senza dover però utilizzare sostanze chimiche.

Favorisce la germinazione del seme

Prima della semina, aggiungere al terreno un cucchiaio di sali in ogni foro, aiuta le piante a germinare. Questo minerale infatti ha la capacità di rafforzare le pareti cellulari delle piante, facilitandone la crescita.

Combatte l’ingiallimento delle foglie

L’ingiallimento delle foglie è un sintomo di poco magnesio nel terreno, elemento presente dei sali di Epsom e fondamentale nella produzione di clorofilla. Aggiungere periodicamente i sali nel terreno aiuta quindi a ridurre l’ingiallimento del fogliame.

Aiuta i trapianti

A seguito di un travaso c’è la possibilità che le piantine appassiscano o non si adattino al nuovo ambiente. Un pizzico di sali aiuta a superare il trauma del trapianto, a patto che non vengano direttamente a contatto con la pianta.

Tonifica le rose

Il sale di epsom è portentoso con le rose, perché permette alla pianta di avere fiori più grandi e in maggior quantità. Inoltre rende le foglie più scure e sane.

Da più gusto ai pomodori

Vaporizzare i sali diluiti sui pomodori ogni due settimane aiuta a sopperire alla carenza di nutrienti tipica della pianta.

I sali di Epsom sono quindi il sorprendente rimedio naturale che farà miracoli nel nostro orto in modo sicuro, veloce e facile da applicare.

Approfondimento

Ecco quali piante scegliere per uno splendido giardino invernale