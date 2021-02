In questo lungo periodo di pandemia lo stress è entrato nelle case della stragrande maggioranza delle persone. La costante attenzione nel rispettare le norme anti COVID-19 è un peso quotidiano che si fa sentire sempre di più. Inoltre con le varie restrizioni le valvole di sfogo sono davvero limitate. Soprattutto con la chiusura dei locali di sera, che per molti è l’unico momento libero della giornata. Tutto questo ha un costo proprio al livello dello stress che si accumula e porta a stati d’ansia. In questa situazione infatti ci possiamo trovare a dover affrontare problemi che eravamo soliti superare facilmente ma adesso ci destabilizzano di colpo. Per fortuna abbiamo trovato 3 modi per sbarazzarsi dell’ansia e dello stress.

Infuso alla melissa

La melissa è una pianta particolarmente utilizzata per rilassare le somatizzazioni degli stati di angoscia. Nello specifico è particolarmente efficace contro gli effetti dello stress al livello gastrointestinale. Attenua infatti quella peristalsi irregolare che si instaura in quei momenti. Così da eliminare crampi o nausea molto frequenti quando si soffre di ansia. Possiamo bere un infuso caldo di questa erba per rilassarci e far passare lo stress.

Magnesio

Il magnesio è davvero molto utile in questi casi. È un minerale importantissimo per i processi fisiologici del nostro corpo. In pochi sanno che però ha anche un’azione sicuramente positiva quando si è sotto stress. Infatti ha la capacità di rilassare i muscoli che in questi momenti sono decisamente sotto tensione. Inoltre sembra riesca ad aiutare a combattere l’insonnia, stato che accompagna molto spesso l’ansia. Quindi quando si stanno vivendo periodi o momenti stressanti integrare questo minerale può fare la differenza.

L’attività fisica

Molto spesso quando siamo in un periodo stressante siamo anche molto stanchi e anche assonnati. È il nostro corpo che ci manda dei segnali per farci fermare. In queste condizioni l’ultima cosa che vorremmo fare è dell’attività fisica. Ma in realtà dovremmo forzarci e fare dell’esercizio. Non serve fare una performance atletica, anzi non bisogna esagerare. Ma se ci si allena in qualche modo si noteranno sicuramente dei benefici psicofisici. Infatti si andrebbe a scaricare lo stress, produrre endorfine e anche adrenalina. Quest’ultima ci darà quella famosa botta di vita e attivando anche dei processi biochimici che ci ridaranno energia. Con questi 3 modi per sbarazzarsi dell’ansia e dello stress saremo finalmente più vitali e sereni.