Quando si tratta del mondo immobiliare la maggior parte degli individui pensa alla classica compravendita. Eppure, è necessario sapere che la classica procedura non è l’unica da prendere in considerazione quando si decide di acquistare casa.

Una delle modalità più convenienti per avvicinarsi a case, terreni, box auto e altri beni è rappresentato dalle aste giudiziarie.

Tenendo d’occhio il portale ufficiale delle aste giudiziarie, infatti, sarà possibile aggiudicarsi un bene risparmiando molto denaro.

Da un lato, è sorprendente il motivo per cui tutti stanno comprando casa in questo modo. Dall’altra però molte persone manifestano preoccupazione o timori all’idea di partecipare ad un’asta giudiziaria. Nell’immaginario collettivo partecipare ad un’asta è un qualcosa di estremamente complesso e per addetti ai lavori. Nel presente articolo, invece, si andrà a spiegare al Lettore come partecipare ad un’asta giudiziaria.

Tuttavia, nel caso in cui si sia incappati in un annuncio allettante, in caso di dubbi, si consiglia di rivolgersi ad un avvocato. Il professionista, infatti, potrà guidare il cliente al meglio durante le procedure di acquisto.

Il sorprendente motivo per cui tutti stanno comprando casa in questo modo

Una volta individuato l’immobile di proprio interesse sarà necessario scaricare e leggere attentamente tutta la relativa documentazione.

All’annuncio, infatti, sono allegate fotografie, planimetria, ordinanza e perizia tecnica. Tutti questi documenti dovranno essere consultati prima di procedere oltre. In queste carte si potranno trovare tutti i dati relativi all’immobile. Oltre a questi sarà possibile trovare i dati dell’asta. Data, ora, luogo dell’asta, termine della presentazione delle offerte, modalità di vendita.

Ci si potrà rivolgere al sito internet o direttamente al soggetto delegato alla vendita per ulteriori informazioni.

Prezzo

Il prezzo dell’immobile viene stabilito dal perito nominato dal giudice. Lo si trova indicato nell’ordinanza di vendita insieme al prezzo minimo di rialzo. Il giudice, in seguito a quattro aste deserte, potrà decidere di ribassare il prezzo indicato dal perito. Il massimo del ribasso, comunque, non potrà superare il 50% del valore.

Chi decide di partecipare all’asta dovrà presentare l’offerta proponendo un importo uguale o superiore a quello della base d’asta.

Chi può partecipare?

All’asta potrà partecipare chiunque, ad eccezione del debitore. Si consiglia di visionare l’appartamento prima di decidere se partecipare o meno all’asta. Infatti, anche se il prezzo può sembrare allettante sarà necessario rendersi conto se il bene rispecchia le proprie esigenze. Inoltre, sarà possibile rendersi conto personalmente dello stato dei luoghi. Per poter visionare l’immobile sarà necessario inviare una richiesta online o chiedere al custode delegato per le visite.

Modalità

Le aste sono così differenziate: con incanto e senza incanto. L’asta senza incanto è quella che, più frequentemente, viene utilizzata. Il soggetto interessato potrà presentare l’offerta irrevocabile e segreta in busta chiusa o tramite PEC. L’offerta dovrà essere accompagnata da un assegno circolare di importo pari al 10% del prezzo proposto a titolo di cauzione. Nel caso di più offerte si potrà procedere a una gara tra tutti i partecipanti partendo dall’offerta più alta presentata.

Nelle aste con incanto, invece, i soggetti si riuniscono, si parte da un prezzo base e si rilancia. Vincerà la gara chi offre di più.

La gara, poi, potrà essere sincrona o asincrona. Nel primo caso le offerte potranno essere presentate attraverso PEC. Il giorno prestabilito sarà necessario connettersi sul portale della procedura all’orario fissato. I rilanci avverranno nella medesima modalità in connessione con il giudice e gli altri offerenti.

Nel caso di vendita asincrona, invece, i rilanci dovranno essere effettuati in un certo lasso di tempo senza la partecipazione del giudice.

Un’altra modalità molto utilizzata è quella sincrona mista. Le offerte potranno essere presentate sia tramite PEC che mediante deposito della busta chiusa in cancelleria o presso l’ufficio del professionista delegato. La gara verrà svolta sia online che presso il luogo della vendita.

Tempistiche di pagamento

Come per un normale acquisto immobiliare si potrà decidere di acquistare con mutuo o con liquidità.

Le tempistiche partono dal momento in cui ci si aggiudica l’asta. Saranno disponibili dai 60 ai 90 giorni successivi per saldare il debito.

L’aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo e l’ammontare delle spese di trasferimento. Ecco il sorprendente motivo per cui tutti stanno comprando casa in questo modo.