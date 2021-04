I matrimoni continuano ad essere un punto importante nella vita di molte persone. Nonostante i dati Istat confermino un calo rispetto ai precedenti anni, rimangono moltissimi. Si ritiene che, almeno una parte di questo calo sia dovuto al rinvio causa pandemia. Mentre rimangono stabili le separazioni.

Perché? Secondo Robert Scuka ci sono questioni da affrontare in una coppia, che se non trovano spazio prima del fatidico “sì”, dovranno trovarlo dopo. E per chi non vuole sposarsi ma avere una relazione duratura è la stessa cosa. Il rischio è di ritrovarsi sposati con qualcuno che non si vuole o addirittura sembra di non conoscere.

Cosa bisogna sapere?

Per capire esattamente come essere sicuri di chi si sposa e le domande da farsi per capire se si è nella giusta relazione bisogna partire da questo. Il Direttore Scuka del National Institute of Relationship Enhancement, sostiene che le cose da sapere non sono poche. Innanzitutto, come ogni individuo all’interno della coppia vive il denaro. Si è più disposti a spendere in vacanze, mobili o abbigliamento? Questo determina non solo le priorità ma anche se si è sulla stessa lunghezza d’onda.

Sempre a proposito di denaro bisogna capire se si è autosufficienti, e come si intende il denaro a lungo termine. Si vuole investire, risparmiare, o forse meglio viversi il momento e spendere finché si può? Altro punto sono i crediti e i debiti. Se arrivano soldi inaspettati da famiglia o dalla vendita di un bene si condivide quel denaro o appartiene esclusivamente a uno? Idem per i debiti, bisogna affrontarli separatamente o va bene dividerseli?

Cos’altro è importante?

L’orientamento religioso ad esempio. Non solo per una questione pratica di andare o meno in chiesa piuttosto che in moschea. Quanto più per una questione legata al credo. Se succede qualcosa o si è in difficoltà si vuole che l’altro preghi? O ci si aspetta che creda in Dio allo stesso modo?

E poi, collegandolo a un’altra importante questione, cosa si insegnerà ai figli? Sicuramente è bene capire se la persona che si intende sposare vuole averne o meno. E se così fosse chiedersi quale tipo di valori si vogliono trasmettere, quanto tempo si è disposti a passare insieme tra compiti e gioco. Chi cambierà i pannolini?

Più questioni si affrontano prima di convolare a nozze e meno sorprese e discussioni ci saranno in seguito. Soprattutto se facendo qualche domanda scomoda si capisce che la persona che si ha davanti non è quella che realmente si vuole. Ecco come essere sicuri di chi si sposa e le domande da farsi per capire se si è nella giusta relazione.