Cosa dicono le stelle a novembre e quale sarà il segno più fortunato

Circa 90 giorni, questo è il periodo di Marte retrogrado. Iniziato il 30 di ottobre scorso, comincerà a far sentire i suoi primi effetti per tutti i segni zodiacali in questi primi giorni di novembre. Il suo moto contrario, poi, terminerà il 12 gennaio del 2023.

Di solito, quando un pianeta procede idealmente all’indietro è sinonimo di riflessione, pausa, piccoli inconvenienti. Ovviamente è un discorso molto generale, perché, altrimenti, pensare di non avere momenti di positività in più di due mesi sarebbe quantomeno strano. Senza contare che, in questo periodo, anche Nettuno e Giove sono retrogradi. Fino al 25 novembre, quando quest’ultimo tornerà diretto, dunque, saranno tre i pianeti a viaggiare contro la Terra. Andiamo allora a vedere cosa dicono le stelle a novembre.

Vediamo quali effetti sortiranno per l’oroscopo questi movimenti. Quale sarà il segno zodiacale che meglio li interpreterà durante il mese di novembre? Chi invece necessiterà di una riflessione? Chi, poi, sarà il meno fortunato? Proviamo a dare delle risposte a questi quesiti.

Avevamo finito il mese di ottobre con il Cancro che aveva trionfato nell’ultimo weekend. Ripartiamo proprio dai nati dal 22 giugno al 22 luglio. Essi vivranno settimane abbastanza altalenanti. All’inizio del mese, infatti, godranno ancora dei benefici degli ultimi giorni. Soprattutto in amore, ci saranno continue notizie positive. Verso la metà di novembre, però, qualcosa comincerà a scricchiolare. Sarà importante affrontare i problemi con la giusta serenità, perché poi, con l’arrivo del Sole in Sagittario, ecco che ritorneranno momenti di piacevole ispirazione.

Cosa dicono le stelle per il mese di novembre per alcuni segni zodiacali

Marte retrogrado creerà qualche problema a uno dei segni più splendenti dell’estate 2022, ovvero l’Ariete. Infatti, alcune certezze verranno meno, sulla scia di un mese di ottobre non particolarmente brillante. Il tutto si protrarrà almeno fino al 20, poi, con il Sole in Sagittario, ecco che dovrebbe tornare il sereno. Sotto forma di nuove conoscenze e di interessanti opportunità da cogliere. Il tutto verrà sublimato dalla fine di Giove retrogrado a fine mese.

Nervosismo spinto, invece, per i Gemelli. Un inizio di mese turbolento si prospetta per le relazioni. In particolare, tra colleghi, ci saranno delle frequenti diversità di vedute, per usare un eufemismo. Anche nella coppia ci saranno problemi, soprattutto a livello di comunicazione. Andrà meglio verso la fine del mese, anche in questo caso grazie al ritorno diretto di Giove.

Il segno al top di novembre

Dopo un ottobre particolarmente positivo, proseguirà il buon momento del Capricorno. I nati dal 22 dicembre al 20 gennaio, infatti, faranno faville dopo l’eclissi lunare, prevista per l’8 novembre. Sono ormai prossimi, dunque, a vivere tutta la positività di questo mese. Un continuo crescendo che potrebbe arrivare fino a quando il Sole entrerà nel loro segno pochi giorni prima di Natale. Capricorno, dunque, sarà uno dei segni top di questo mese.

Tuttavia, non sarà l’eletto. Perché, ancora più baciato dalla fortuna di lui, sarà il Sagittario e non solo perché dal 22 si entrerà nel suo periodo. I nati sotto questo segno di fuoco, infatti, inizieranno il loro percorso positivo già in questo weekend. Un piccolo crescendo rossiniano fino al 22, accompagnato dalla presenza di Mercurio e Venere. Quando poi Giove tornerà diretto, il tutto si sublimerà in un’ultima settimana di novembre davvero da favola. Un ottimo periodo per prendersi una pausa e fare un viaggio indimenticabile in compagnia del proprio partner. Per chi non lo avesse, potrebbe essere il momento giusto per trovarlo, magari partecipando a qualche evento culturale interessante.

Abbiamo visto, dunque, cosa dicono le stelle a novembre e quali segni andranno per la maggiore. Sagittario e Capricorno, per loro sarà davvero un periodo da pollice all’insù.