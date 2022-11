Come fare un tour per l’Italia di 3 o 5 giorni a soli 14,50 o 24,50 euro con l’offerta Trenitalia

La febbre da Black Friday è ormai a mille, tanto tra i rivenditori quanto tra i consumatori. Una ricorrenza che pervade tutti gli ambiti economici, dai prodotti per la casa all’abbigliamento, dagli eventi notturni ai viaggi.

Questi ultimi stanno vivendo una vera e propria stagione d’oro, specie dopo il clou della pandemia. Molti vettori propongono voucher e/o gift card da regalare alle persone del cuore, disponibili negli importi più diversi.

Vediamo in questa sede come funziona un’offerta di Trenitalia proposta a prezzi dimezzati in occasione del Black Friday. Scopriremo infatti come fare un tour per l’Italia di 3 o 5 giorni.

La promo Italia in Tour del regionale di Trenitalia

In sostanza si tratta della promozione “Italia in Tour 3” e “Italia in Tour 5” che permette di viaggiare per 3 o 5 giorni consecutivamente. A partire dal 1° giorno in cui si valida il ticket, cioè si dà inizio al viaggio, il titolare del ticket può spostarsi su un numero illimitato di tratte.

Le condizioni poste dal vettore sono che si tratti di un viaggio in 2° classe effettuato su treni regionali o interregionali o metropolitani. Manco a dirlo, deve trattarsi di veicoli appartenenti alla scuderia Trenitalia e Trenitalia TPER compreso il Leonardo Express.

Pertanto la promo non è valida per viaggi che coinvolgano altri vettori, inclusa Trenord. Infine, questi titoli non sono validi nell’ambito del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

L’offerta speciale a metà prezzo nei giorni del Black Friday

Ora, con l’approssimarsi del Black Friday l’azienda offre le due promo a metà prezzo. Per il pacchetto 3 giorni, il prezzo degli adulti passa dai 29 euro standard a 14,50 euro, ma solo per gli acquisti effettuati dal 25 al 28 novembre. Invece il ticket dei ragazzi tra i 4 e i 12 anni (non compiuti) passa dai 15 ai 7,50 euro, sempre dal 25 al 28 novembre.

Stesse sorti, infine, anche per la promo “Italia in Tour 5”. Tanto il prezzo del biglietto degli adulti quanto quello dei ragazzi, dal 25 al 28 novembre passano rispettivamente a 24,50 (dai 49 standard) e 12,50 euro (dai 25 standard).

Come fare un tour per l’Italia di 3 o 5 giorni spendendo davvero poco

Vediamo ora quali sono le altre condizioni legate al possesso di questo tiolo di viaggio. Anzitutto va precisato che si tratta di titoli nominativi e quindi non cedibili a terzi, come pure non sono rimborsabili. Ancora, il vettore precisa che una volta acquistati non si possono cambiare per altre tipologie di ticket (i treni Freccia, per esempio). Parimenti non è possibile chiedere un upgrade di classe o servizio collegato al titolo posseduto (Italia in Tour 3 o 5).

Quanto all’acquisto, infine, la promo è disponibile sia nelle agenzie convenzionate che presso le biglietterie e le postazioni self service. Per chi ama procedere in remoto, invece, basta collegarsi al portale Trenitalia, aprire la pagina dedicata all’offerta e seguire le indicazioni ivi presenti.