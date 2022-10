Il Sole in Scorpione porta fortuna, soldi e nuovi amori a 3 segni dal 23 ottobre

Ottobre sta volgendo al termine. Il decimo mese dell’anno ha portato molte opportunità e novità ad alcuni segni dello zodiaco grazie a un cielo particolarmente movimentato. Nella prossima settimana assisteremo ad un importante evento astrologico che potrà favorire alcuni fortunati. Il 23 ottobre il Sole entra nel segno dello Scorpione regalando molta serenità ed occasioni fortuite.

Fortuna per lo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione potranno vivere un compleanno memorabile. Per gli appartenenti a questo segno d’acqua, infatti sono in arrivo importanti novità. Finalmente una buona opportunità di lavoro si vede all’orizzonte. Questo è il momento di agire e cogliere le occasioni che la fortuna ci sta offrendo. In amore, dopo tanta tensione torna finalmente il sereno. Gli Scorpione che hanno capito ciò che vogliono potranno fare grandi progetti di coppia, mentre per qualche single potrebbe arrivare il colpo di fulmine.

Il Sole in Scorpione porta fortuna, soldi e nuovi amori l’ultima settimana di ottobre

Buone notizie per il segno della Vergine che vedrà la fortuna bussare alla propria porta. I nati sotto questo segno di terra metteranno finalmente da parte dubbi e timori e troveranno la determinazione per dimostrare quanto valgono, soprattutto sul lavoro. I Vergine sono persone molto determinate e piene di buone intenzioni, ma spesso si lasciano andare al pessimismo. Il Sole nel segno dello Scorpione permetterà ai Vergine di cogliere una buona opportunità di riscatto che porterà guadagni molto alti. Per i sentimenti è arrivato il momento di fare una scelta: tenere il piede in 2 scarpe è sbagliato. Risolvere questa situazione porterà gioia e serenità.

Settimana straordinaria per la Bilancia

Per il segno della Bilancia il mese di ottobre si conclude alla grande. Chi svolge un lavoro che ama sta facendo di tutto per dare il massimo e sfruttare bene questa grande opportunità. Le stelle questa settimana favoriscono i profitti e una buona idea potrebbe fare guadagnare una bella somma. L’ultima settimana di ottobre è ottima anche per i sentimenti, perché un nuovo amore sta per bussare alla porta. Chi invece vive una relazione stabile chiederà al partner di mostrarsi più empatico e comprensivo. Per quanto riguarda la salute, uno stile di vita equilibrato aiuta a dormire meglio. Questo potrebbe giovare non solo sull’umore, ma anche sul rendimento a lavoro.

Gli Acquario chiudono il mese in bellezza

Il Sole in Scorpione porta fortuna, soldi e nuovi amori al segno dell’Acquario che si prepara a vivere una settimana fantastica. Questi giorni saranno caratterizzati da ottimismo e molta voglia di fare. È il momento di fare progetti e pianificare viaggi e serate con gli amici perché gli astri regaleranno spensieratezza per tutta la settimana. Sul lavoro è bene accettare i consigli dei colleghi più anziani che vogliono dare una mano a migliorarci. In famiglia invece potrebbe tornare qualche piccola discussione ad animare gli animi, ma per fortuna non c’è motivo di preoccuparsi. Una nuova amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più: carpe diem. Infine, chi deciderà di cambiare alimentazione potrebbe rimanere stupito dagli straordinari benefici che si possono ottenere.

