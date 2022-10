5 consigli per fare un cambio di stagione veloce senza perdere molto tempo

Un autunno anomalo, dopo un’estate altrettanto anomala. Mattino e sera gradevoli, parte centrale della giornata molto più somigliante a una primavera inoltrata. Chi ha optato per un cambio di stagione preventivo a inizio settembre è rimasto sicuramente sorpreso. Chi ha aspettato, ha avuto assolutamente più lungimiranza.

Ora, però, è arrivato il momento di mettersi all’opera, onde evitare di arrivare troppo lunghi. È ipotizzabile che il freddo arrivi senza preavviso, in un’epoca nella quale non esistono davvero più le mezze stagioni. E non è il classico modo di dire inflazionato.

Il cambio degli armadi, come lo chiamiamo volgarmente, non è sempre esercizio di facile esecuzione. Soprattutto per le donne, che, molto spesso, lo vedono come una piccola tortura. Uno scoglio quasi invalicabile da superare almeno un paio di volte all’anno. Può succedere che lo si ritardi più per questo che per lungimiranza sul clima.

Di conseguenza, prima di procedere, sarebbe meglio creare le condizioni giuste per lavorare. Quindi, una buona musica, magari rilassante o molto rock, a seconda dei gusti. Non qualcosa che sia solo sottofondo, ma che ci prenda davvero. Perché non pensare a cantare mentre iniziamo a mettere sul letto gli indumenti estivi? Magari con un motivo che ci ricorda l’estate appena passata o una melodia che ce ne ricordi una particolarmente bella.

5 consigli per fare un cambio di stagione pratico ed efficace

Togliere qualsivoglia sveglia, orologio o altro indicatore di tempo. Non facciamoci prendere dalla fretta di terminare subito il lavoro. Forse affermare di goderci il momento è esagerato, di sicuro, però, farlo senza l’ansia del tempo che corre potrebbe essere una buona idea.

Un approccio di questo tipo potrebbe poi semplificare il seguito. Si entra nel pratico, nella gestione degli spazi, nelle varie combinazioni possibili. Dotarsi di pratiche e consistenti scatole, magari trasparenti, dove poter sistemare i vestiti. Scegliendo, poi, se partire prima dai capi invernali, disponendoli sul letto in maniera ordinata o, viceversa, da quello che toglieremo dai cassetti, appartenente alla stagione calda.

Visto il clima attuale, sarebbe consigliabile dedicare uno spazio a tutti quei vestiti che si possono indossare anche con le temperature miti del periodo. Magari andando a collocarlo in un angolo facilmente raggiungibile, senza dover spostare altri capi. Una sorta di cantuccio destinato alla mezza stagione, sempre più in via di estinzione.

Come fare un cambio degli armadi pratico e veloce

Poi, bisogna essere pratici e cinici per evitare di accumulare roba inutile che non metteremo più. O perché andata fuori misura, oppure fuori moda o semplicemente perché usurata. Di conseguenza, preparare un bel sacco e mettere all’interno tutto il superfluo, magari da donare a qualcuno meno fortunato di noi. In questo modo, possiamo ridisegnare il nostro armadio, andando poi a fare un sano shopping, comprando solo quello che ci serve realmente.

Ecco, quindi, 5 consigli per fare un cambio di stagione il più pratico e rilassante possibile. Dall’approccio mentale a quello meramente tecnico, per dare la giusta importanza a un momento che non tutti amano. Il tutto, ovviamente, dopo esserci sincerati che ogni capo sia stato pulito e smacchiato correttamente.

