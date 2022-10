Il Sole in Scorpione e la Luna nuova portano grande fortuna a 3 segni zodiacali

Ci eravamo lasciati con l’oroscopo del weekend, in cui sul podio avevamo lo Scorpione e il Pesci, mentre si prevedevano dei guai per il Leone, l’Acquario e il Sagittario. C’è ancora da preoccuparsi dopo il fine settimana? Ebbene, le stelle possono portare tanta fortuna, ma possono essere anche abbastanza orgogliose. Infatti, Marte retrogrado, che causa confusione e tensione, resiste anche per quest’ultima settimana.

Purtroppo, come possiamo intuire, i prossimi giorni non saranno facili per tutti. Ma daremo anche delle bellissime notizie. Saranno contenti e soddisfatti i segni al top. Anticipiamo che il Sole abbandona il segno della Bilancia per entrare in quello dello Scorpione. Dalla fine di ottobre fino alla fine di novembre circa, infatti, ci sarà lo Scorpione seduto sulla poltrona. È lui il protagonista, anche della settimana.

La top 4

Il Sole in Scorpione e la Luna nuova contribuiranno a rendere le successive giornate ricche di gioia e fortuna, non solo allo Scorpione stesso ma anche ad altri 3 segni zodiacali. Se la matematica non è un’opinione, saranno 4 i segni più fortunati. Il primo è, appunto, lo Scorpione che già dallo scorso weekend era in pole position. Dietro di lui c’è il Pesci e segue il Cancro. Sembra assurdo, ma si tratta degli stessi segni. La fortuna non li ha abbandonati neanche stavolta. La new entry della classifica è la Bilancia.

Cosa accadrà?

L’unione tra il Sole e una Luna Nuova splendida portano una carica fuori dal comune. Se già i giorni scorsi ci sembravano belli, questi lo saranno ancora di più. Ci sentiamo più fiduciosi e positivi, caratteristiche che solitamente mancano allo Scorpione. Un’altra bella notizia è che, a fare compagnia al Sole e alla Luna, ci sarà anche Venere. Sappiamo cosa significa, no? Amore in vista. Prepariamo le nostre armi seducenti e carichiamoci di fascino.

Cosa dire del Pesci, visto che è il segno più fortunato dell’intero anno? È stato un anno magico per i nati sotto il segno. Buona sorte che continuerà ancora nei prossimi mesi. Bisogna solo vedere se questa fortuna svanirà, poiché Giove va a fare visita a qualche altro segno bisognoso o se si è affezionato alla dimora del Pesci. Dobbiamo solo attendere.

Il Sole in Scorpione e la Luna nuova fanno felici anche Cancro e Bilancia

Il Cancro è tra i segni al top già a partire da pochi giorni fa. Siamo contenti che questa fortuna stia proseguendo. In effetti, il Cancro ne aveva proprio di bisogno. Le stelle suggeriscono di lasciarsi andare alle nuove emozioni e di non tarpare le ali. Voliamo verso orizzonti sconosciuti, magari quello che scopriremo al di là sarà ancora più bello.

L’ultimo segno al top è la Bilancia che, sebbene lo scorso anno sia stata una delle grandi protagoniste, durante questi mesi lascia un po’ a desiderare. Tornerà ad essere la guerriera che è sempre stata? Lo auguriamo ai nati sotto il segno. Partiamo, intanto, da questa settimana, che darà intensa soprattutto da un punto di vista economico ed emotivo, e poi si vedrà.

