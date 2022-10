Come vestirsi in autunno a 50 anni per sembrare più giovani ed essere alla moda

Non avere più 20 anni non significa non seguire più la moda e trascurarsi. Anche se non possiamo fermare le lancette dell’orologio, prendersi cura del proprio corpo attraverso vari strumenti diventa la priorità. Con le creme giuste anti-age e l’idratazione profonda della pelle potremmo attenuare i segni del tempo. Sia il viso che il corpo vanno coccolati con attenzione, la mattina e la sera, per evitare che smog e cellule morte possano velocizzare l’invecchiamento cutaneo.

È importante mantenersi in forma con un po’ di esercizio fisico, con una dieta equilibrata e ricca di alimenti genuini e nutrienti. Ma oltre l’alimentazione, un altro fattore che può aiutarci a sentirci bellissime è l’abbigliamento. Superati i 50 anni la tendenza potrebbe essere quella di indossare vestiti eccessivamente classici, scuri e privi di personalità. Ma così facendo non facciamo che peggiorare la situazione, non valorizziamo i punti forti del nostro fisico.

Ecco come vestirsi in autunno a 50 anni per essere affascinanti

Le tendenze del momento, e non solo, ci aiutano ad avere uno stile personale e non essere sciatte e trasandate. Quando apriamo l’armadio non dovremmo prendere dei capi a caso, ma cercare di abbinare bene tutti i componenti. Non puntiamo solo ai colori scuri, ma cerchiamo di inserire elementi colorati, che illuminano il viso, senza esagerare ovviamente. Un look sofisticato e di classe, perfetto per questa stagione intermedia, consiste nell’indossare una gonna lunga di velluto con i colori del bosco, verde o marrone. Abbiniamo un dolcevita rosa cipria o bianco panna, degli stivali morbidi bassi, e una mantellina più pesante.

In alternativa possiamo mettere sopra uno spolverino lungo in tinta con gli stivali o la gonna. Anche con dei semplici jeans scuri a sigaretta potremmo apparire belle e sofisticate, insieme ad un top lungo verde oliva e una giacca da tailleur a spina di pesce grigio chiaro. Completano l’outfit delle bellissime Mary Jane porpora, con tacco grosso e comodo. Quindi ecco come vestirsi in autunno a 50 anni per essere affascinanti e raffinate.

Outfit eleganti

Se siamo invitate ad una cerimonia, come un matrimonio o un battesimo, non andiamo nel panico, a volte la semplicità è la scelta migliore. Potremmo quindi indossare un elegante tubino melanzana e un blazer dorato, con stivaletto dorato e aperto davanti. Se il color oro non fa per noi sostituiamolo con il nero e una giacca in pelle. Un’altra idea è scegliere il pantalone largo da tailleur grigio, una camicia bianca e una giacca corta in pelle, arricchita con qualche dettaglio luminoso. Abbiniamo delle scarpe decolté nere semplici con tacco fine e molto basso.

