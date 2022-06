Il Sole in quarta casa costringerà i Gemelli a parlare chiaro e tondo in famiglia mentre un altro segno zodiacale dovrà stare alla finestra

Nella parte centrale della settimana molti segni zodiacali dovranno fare i conti con le vicende famigliari e mettere ordine nei rapporti con i loro cari. La quarta casa in astrologia rappresenta la famiglia. Corrisponde al segno del Cancro ed è collegata alle radici, alla discendenza e all’identità. Quindi, tutto ciò che non è vita pubblica ma domestica viene messo in gioco, le esperienze vissute nell’infanzia con la propria madre e il proprio padre acquistano un ruolo nuovamente decisivo.

Con il Sole in quarta casa la figura paterna assume un significato fondamentale, i problemi devono essere appianati se si vogliono avere basi solide e vita domestica sana. Provvedere alla propria famiglia, mantenere ruoli ben distinti, provare stima e affetto per le persone care e immedesimarsi in loro durante le scelte più importanti sono comportamenti giusti. Sono tipici di queste fasi astrali in cui dobbiamo ricalibrare il nostro rapporto con ciò che di più caro abbiamo al Mondo.

Riflessioni e sentimenti

Quando il Sole si trova in quarta casa, il segno dei Gemelli vive giorni turbolenti ma costruttivi in famiglia. Questo ha conseguenze anche all’esterno, perché se la vita sociale si vivacizza è per via di questi nuovi stimoli che derivano dai confronti domestici. Il fatto che in periodi simili gli ambienti famigliari siano più aperti porta avvenimenti positivi e negativi. Troppa gente in giro crea confusione, è più difficile confrontarsi, di fronte agli altri ci sbilanciamo e potremmo dire cose che non pensiamo. Riflettiamo e facciamo marcia indietro. Riformuliamo pensieri e considerazioni, è meglio non venire fraintesi.

Quando la casa si riempie di ospiti e si organizzano eventi, la voglia di protagonismo potrebbe portare a passi falsi. Una battuta di troppo potrebbe farci sbagliare modi e misure e un’offesa in questo periodo di transizione, prima di vacanze o partenze, potrebbe rovinarci parte dell’estate. La chiarezza ci aiuterà a tenere sotto controllo il nostro carattere e a rispettare i sentimenti altrui.

Il Sole in quarta casa costringerà i Gemelli a parlare chiaro e tondo in famiglia mentre un altro segno zodiacale dovrà stare alla finestra

In questa settimana, un segno con molti propositi estivi per migliorare i rapporti famigliari dovrà stare alla finestra. I nati sotto il segno dei Pesci non riusciranno a chiarire le incomprensioni degli ultimi tempi, perché le influenze del Sole in quarta casa li allontaneranno dai problemi reali. La necessità di nascondersi dietro la propria interiorità porterà una chiusura a riccio deleteria per i rapporti con le persone più care. Sarà necessario attendere momenti migliori.

Nonostante l’ambiente domestico sia il posto migliore in cui esprimere la propria creatività, le idee subiranno un rallentamento e se vorremo essere produttivi dovremo cercare conforto altrove. Se il nostro lavoro si fa con l’intelletto e richiede fantasia, lavorare in un tavolino di un bar, al parco o in spiaggia sarà una buona alternativa. Ma i progetti artistici non avranno moltissima fortuna, senza il sostegno dei propri cari i risultati non possono essere dei migliori. L’estate da questo punto di vista migliorerà più avanti.

