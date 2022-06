L’estate è appena cominciata e siamo già a corto di ricette nuove da preparare. Ogni giorno vorremmo portare in tavola la varietà, ma soprattutto il gusto, e non è sempre facile. Soprattutto quando si torna stanchi da lavoro e accaldati, la voglia di mettersi ai fornelli è poca.

Per questa ragione cerchiamo ricette semplici, con ingredienti freschi e genuini. La fortuna è che verdura e frutta di stagione ci danno l’opportunità di mangiare con gusto anche quando si segue un regime alimentare. Melanzane, zucchine, gli amatissimi pomodori e i peperoni sono protagonisti quasi assoluti dell’estate sia come contorno che come piatto principale.

Tuttavia, spesso finiamo per cucinarli sempre allo stesso modo ed ecco perché cercare ispirazione su internet o nei ricettari può essere una buona idea. Oggi abbiamo deciso di dire basta torte salate e zucchine fritte per presentare una ricetta veloce ma irresistibile per chiunque l’assaggi.

Perfetta anche quando si hanno a cena degli invitati, si può accostare a una pietanza di pesce o di carne, per completare, oppure come antipasto. Oltre alle zucchine, gli ingredienti che useremo si trovano nelle credenze di qualsiasi casa e si acquistano con pochi euro. Ma scopriamo di che ricetta stiamo parlando.

Basta torte salate e zucchine fritte, con questa golosa ricetta lampo ai profumi dell’estate, perfetta salvacena, stupiremo i nostri invitati anche a dieta

L’impanatura, come la pastella, è una preparazione che trasforma qualsiasi cibo e che piace praticamente a tutti. Ecco perché si è pensato di riproporre questa tecnica anche per la preparazione delle nostre zucchine. Questa volta, però, non useremo la friggitrice ma il forno, che ci toglierà anche il fastidio di sudare davanti ai fornelli caldi.

Se decideremo di presentare le zucchine impanate come aperitivo o antipasto, le taglieremo per lungo a bastoncini. Se presentate come contorno, invece, ne ricaveremo una sorta di cotolette. Per prepararle ci serviranno:

zucchine di medie dimensioni q.b.;

3 uova;

pangrattato q.b.;

farina di semola o ceci q.b.;

menta fresca tritata;

buccia grattugiata di limone.

Preparazione

Iniziamo tagliando le nostre zucchine secondo il formato prescelto, le fette dovranno essere spesse circa 1cm. Se sono biologiche lasciamo la buccia. Poi prendiamo le uova e sbattiamole con 1 pizzico di sale in una ciotola larga, mentre in un’altra uniamo il pangrattato e la menta tritata.

A questo punto prendiamo le zucchine e passiamole prima nell’uovo, poi nella farina e per finire nel pangrattato. Ora adagiamole su una teglia foderata, preriscaldiamo il forno a 180°C e inforniamole fino a quando non saranno dorate.

