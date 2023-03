Deludente la terza stagione di Lol, la comicità delle nuove realtà social non convince il pubblico

In onda su Prime Video è disponibile in questi giorni la terza stagione di Lol chi ride è fuori. La trasmissione condotta quest’anno da Fedez e Frank Matano, ha deluso le aspettative. Un cast ricco che però lascia perplessi i telespettatori. C’è un abisso tra chi nasce comico e chi lo diventa tramite i social. Scopriamo insieme perché il cast non ha convinto il pubblico.

Anche quest’anno va in onda su Prime Video il programma comico condotto da Fedez. “Chi ride è fuori” questa la regola di Lol, per vincere bisogna trattenere le risate. Ad essere protagonisti come sempre i comici che dovranno far ridere senza ridere! Tuttavia il pubblico ha giudicato deludente la terza stagione di Lol e noioso il cast. A partecipare quest’anno sono stati Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Un abisso tra la classica comicità e quella nata sui social

Anche quest’anno a condurre il programma ritroviamo Fedez, questa volta in compagnia di Frank Matano. Ad interagire con i concorrenti di Lol 3 senza essere in gara c’è anche Maccio Capatonda. Protagonista della scorsa edizione, Capatonda si è guadagnato l’affetto del pubblico. Anche in questa edizione si gioca per vincere 100.000 euro. I soldi come sempre saranno destinati ad associazioni benefiche. Un finale a sorpresa, non un vincitore ma ben due. Fabio Balsamo e Luca Bizzarri sono i finalisti ufficiali del programma.

I due hanno accettato di dividere il montepremi, questo perché entrambi hanno resistito alle tentazioni. Rimasti soli alla fine del gioco nessuno dei due è riuscito a far capitolare l’altro. Fabio e Luca sono riusciti a non ridere fino all’ultimo. Questo il problema esternato dai fan, ovvero una stagione che ha regalato poche risate. In molti hanno definito addirittura noioso il cast di Lol 3, puntando il dito contro i comici di nuova generazione.

Deludente la terza stagione di Lol, la comicità delle nuove realtà social non convince il pubblico

Poche le risate strappate dal programma secondo i commenti sui social. La popolarità dei nuovi comici nati sui social non ha riscosso successo. La popolarità regalata da instagram ai più non ha corrisposto ad altrettanto successo nel programma. I nuovi comici sono in realtà i blogger che sono riusciti a farsi spazio nel mondo social. Tra questi seguitissimi sono Cristiano Caccamo, Brenda Lodigiani e Marta Filippi. Giovani, belli, intelligenti ma spesso improvvisati. In tal senso ad essere particolarmente apprezzata è stata la comicità di Nino Frassica. Ma anche quella di Maccio Capatonda con le sue incursioni nella stanza di Lol. Non a caso la prima stagione che ha sancito il successo del programma, ha visto partecipare comici professionisti. Stiamo parlando di comici come Elio, Katia Follesa, Lillo, Angelo Pintus e Michela Giraud. Questi ed altri hanno coinvolto il pubblico tanto da far diventare virali sui social le loro battute.