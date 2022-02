Chi segue una piano alimentare per mantenersi in forma, spesso si domanda quali cibi siano meglio indicati per il proprio stile di vita. Certamente, una dieta varia, equilibrata e calibrata in base alle proprie esigenze richiede una pianificazione che non è possibile lasciare al caso. Se si è alla ricerca di alimenti ricchi in proteine ma diversi dalla solita porzione di carne, allora si potrebbero valutare differenti alternative.

Ci sono infatti alcuni cibi talvolta trascurati e poco valorizzati che potrebbero fare al caso proprio e rappresentare delle vere e proprie fonti energetiche. Un esempio calzante è quello di uno snack che forse molti non sanno appartenere alla famiglia delle leguminose. Contiene più proteine di uova e yogurt greco e di seguito scopriamo di cosa si tratta e quali caratteristiche nutrizionali presenta.

Quali effetti hanno le scelte alimentari sulla vita quotidiana

I pasti rappresentano dei momenti fondamentali della giornata che possono influenzare notevolmente lo stile di vita. Per tale ragione la scienza ha mostrato un crescente interesse sull’influenza che il cibo possa avere sulla salute e sul benessere in generale. Uno studio scientifico che abbiamo precedentemente illustrato, ad esempio, mostra come la plasticità del cervello potrebbe anche dipendere dal buon funzionamento dell’intestino. La dieta aiuta, dunque, non solo a controllare il peso, ma anche a sostenere molte funzioni fondamentali per l’organismo.

Ad esempio, nella fredda stagione invernale ci sono alcuni alimenti che a giudizio degli esperti potrebbero rinforzare il sistema immunitario. Chi più semplicemente è alla ricerca di cibi con un buon contenuto di proteine da integrare nella dieta, dove potrebbe cercare? Oltre agli alimenti di origine animale, si potrebbero selezionare delle alternative anche in quelli di origine vegetale.

Contiene più proteine di uova e yogurt greco ed è ricco di fibre utile per sgonfiare la pancia questo alimento spezzafame

Si utilizzano solitamente negli aperitivi o come snack di mezza giornata, tuttavia molti non sanno che sono una fonte eccezionale di proteine. Si tratta dei lupini, sfiziosi alimenti che appartengono alla famiglia delle piante leguminose, ottimi per smorzare la fame. Secondo quanto riportano le tabelle CREA, i lupini contengono ben 16,4 grammi di proteine in 100 grammi di prodotto. Una quantità più elevata di uova o yogurt greco che, secondo le medesime tabelle, contengono rispettivamente 12 e 9 grammi di proteine in un etto. Per le loro caratteristiche i lupini rappresentano un’importante fonte di fibre naturale che potrebbe favorire la motilità intestinale. Essi sono ottimi da sgranocchiare come snack, oppure una versatile base per realizzare hamburger vegetali.

I lupini non contengono glutine, pertanto si possono utilizzare nella dieta di chi soffre di celiachia o presenta intolleranze. Con un po’ di fantasia, dunque, questi legumi potrebbero accompagnare diversi piatti o semplicemente fungere da sfizioso aperitivo.

