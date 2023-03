Cambio di stagione: combatti stanchezza fisica e irritabilità con questi alimenti molto amati

Con l’arrivo della primavera sono in molti a ritrovarsi a combattere con stanchezza maggiore e sonnolenza improvvisa. Emicrania e spossatezza possono essere una conseguenza del cambio di stagione. Dunque, vediamo come proteggere e sorreggere il nostro corpo.

È arrivata ufficialmente la primavera da poche ore, eppure sono già diverse settimane che lamentiamo i sintomi del cambio di stagione? Ecco come aumentare le energie che sembrano essersi ridotte all’osso.

Sicuramente, una sana alimentazione è alla base di un miglioramento fisico e anche psicologico. Ovviamente, ciascun individuo dovrà seguire un piano nutrizionale che più soddisfa le proprie esigenze. Tuttavia, abbiamo una regola fondamentale che va bene per tutti: la dieta dev’essere varia ed equilibrata, ricca di alimenti di origine animale e vegetale, verdura e frutta. Una prerogativa da non dimenticare se si vuole contrastare le aggressioni esterne con una buona risposta del sistema immunitario.

Secondo molti esperti, durante il periodo primaverile ed estivo bisognerebbe fare il pieno di: magnesio, vitamina C e vitamina D. Il magnesio è utilissimo all’organismo per una serie di fattori. Contro la stanchezza e lo stress è un vero portento. La vitamina C e D aiutano il funzionamento delle nostre difese immunitarie.

Magnesio: quali alimenti mangiare?

Per aumentare la scorta di magnesio nell’organismo si consiglia di consumare più frutta secca. In particolare, le mandorle e gli anacardi ne sono ricchi. Una buona di magnesio è contenuta anche nei pistacchi. Una discreta quantità di magnesio si trova anche nei carciofi, spinaci, zucchine e biete. Fonti di questo importante minerale anche miglio, quinoa, mais e farro. Per quanto riguarda i legumi, fagioli e ceci sono i più indicati. Non tutti sanno che il formaggio pecorino è ricco di magnesio.

Vitamina C: quali sono gli alimenti migliori in questa stagione?

Quando si pensa alla vitamina C le arance ci vengono subito in mente, tuttavia, in primavera possiamo mangiare le fragole, le ciliegie e i primi fighi di stagione. Senza contare che la mela, il pompelmo e il limone sono buone fonti di questa vitamina. Bisognerà attendere ancora un po’, ma anche i peperoni sono ricchi di vitamina C.

Vitamina D: cosa mangiare?

Gli alimenti ricchi di vitamina D sono tantissimi. Il salmone e lo sgombro, ad esempio, ma anche il Grana Padano sono ricchi di vitamina D. Un piatto sfizioso, buono e salutare potrebbe essere quello composto da uova e asparagi. Inoltre, ricordiamo che la vitamina D si acquisisce anche dal sole, sia in estate che in inverno.

Le fibre non devono mai mancare

Prendersi cura della flora batterica intestinale è essenziale per far star bene il nostro organismo, a maggior ragione se dobbiamo affrontare periodi di cambiamenti fisiologici. Durante il passaggio tra l’inverno e la primavera si consiglia di aumentare le dosi di cipolla, aglio, segale, avena e anche orzo. Alimenti favolosi per sostenere l’intestino. Fra gli ortaggi più indicati, gli asparagi che aiutano la crescita dei microbi intestinali che sono alleati della nostra salute.