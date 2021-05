Non butteremo ma più certi fiori profumatissimi dopo aver provato questo trucco geniale per la casa. Ci farà risparmiare molto denaro in prodotti piuttosto costosi. Sono fiori molto particolari, resistenti e colorati. Ma soprattutto sono potenti alleati contro gli insetti negli armadi. Ecco come utilizzarli dopo la fioritura per profumare e proteggere il guardaroba con i consigli per la casa di ProiezionidiBorsa.

I sacchetti di fiori profumati dai colori vivaci

La prevenzione da terme e insetti è necessaria in una casa circondata dalla vegetazione. In queste ambientazioni, soprattutto nei mesi di maggio e giugno, appena apriamo le finestre, ci ritroviamo con insetti morti, ragnatele, macchie sui tessuti.

Dobbiamo appendere negli armadi insieme agli abiti, sacchetti con antitarme e fiori dal profumo pungente, palline di eucalipto e legno di cedro. Il cedro tiene lontane le tarme ma non ne uccide le larve che distruggono i tessuti. Non bisogna mai mettere queste palline nocive per l’uomo a contatto diretto con gli abiti. E soprattutto vicino a capi in pelle, piume e ogni tipo di fibra sintetica.

Profumiamo gli abiti con l’olio essenziale al geranio

Non butteremo mai più certi fiori profumatissimi dopo aver scoperto questo trucco geniale per la casa. I prodotti anti-tarme hanno odori sgradevoli che si fissano sui capi di abbigliamento. È importante, dunque, affiancare dei sacchetti deodoranti contenenti petali di un fiore che abbiamo tutti in giardino o sul balcone: il geranio.

Possiamo mettere da parte i petali per tutta l’estate e farne il nostro potente alleato contro le tarme. Il geranio, naturale e non tossico, si può usare anche sotto forma di olio essenziale. Possiamo anche combinarlo con altri oli creando una profumazione diversa a seconda del tipo di abito che si va a proteggere.

Un mix stimolante per i cassetti dove teniamo le tute per andare in palestra. Oppure combinazioni rilassanti per i cassetti contenenti pigiami. Un misto olfattivo disinfettante servirà per i maglioni invernali, quando soffriamo di raffreddori e allergie.

Non butteremo mai più certi fiori profumatissimi dopo aver scoperto questo trucco geniale per la casa

Possiamo utilizzare l’olio di geranio insieme con la canfora, oppure con cedro, lavanda, patchouli.

Il mix con la citronella è molto forte contro gli insetti: sono due essenze dall’odore pungente che allontana anche zanzare scarafaggi e neutralizza i cattivi odori all’interno delle scarpiere.

Un mix di geranio e lavanda possiamo metterlo nell’acqua del ferro da stiro. Prima di usare l’olio di geranio è bene fare una prova olfattiva e una sulla pelle del polso. Evitiamo di usarlo da solo se provoca mal di testa oppure se la pelle si arrossa.