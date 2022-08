Tutti abbiamo provato la fastidiosa sensazione data dal singhiozzo. Improvvisamente si inizia a produrre con la bocca il tipico suono “hic”. E questo potrà ripetersi per più o meno volte, in base a quando durerà il nostro singhiozzo.

Esistono diverse teorie sul come far passare velocemente il singhiozzo. Alcune di queste riguardano il trattenere il respiro per un tot di secondi, altre suggerirebbero di bere molta acqua.

Ci si concentra, quindi, sul come risolvere il fastidio, ma non sul perché questo nasca.

Ci sorprenderà, quindi, scoprire quali potrebbero essere i motivi che causerebbero la comparsa del singhiozzo. Scoprendo questi ultimi capiremo anche perché, il singhiozzo, a volte arriva proprio nelle situazioni più sbagliate.

Il singhiozzo verrebbe per 3 motivi davvero impensabili

Quando parliamo di “singhiozzo” facciamo riferimento a un evento totalmente involontario. Sarebbe, infatti, al di fuori del nostro controllo e anche le sue cause non sarebbero sempre così chiare.

Il tipico suono che emettiamo quando arriva il singhiozzo, dipenderebbe dalla contrazione del diaframma. Quest’ultima, infatti, provocherebbe una chiusura veloce della glottide, la quale farebbe sì che il cibo non vada nei bronchi o nella trachea.

Questo fenomeno, oltre al diaframma, coinvolgerebbe persino l’ipotalamo e anche i centri di controllo della respirazione.

Ecco cosa potrebbe scatenarlo

Come abbiamo detto in precedenza, non è sempre semplice individuare i motivi che darebbero origine al singhiozzo. Certamente, però, ci sarebbero delle situazioni che avrebbero maggiore probabilità di scatenarlo.

Stiamo parlando, ad esempio, di repentini cambiamenti di temperatura, ma non solo. Persino le situazioni di forte ansia o stress, o quelle legate a emozioni dirompenti, ne causerebbero la comparsa.

In tutte queste situazioni, infatti, si tenderebbe a inghiottire una quantità d’aria eccessiva, da cui deriverebbe il singhiozzo. Un’altra causa, poi, potrebbe essere anche l’ingestione esagerata di alimenti solidi o liquidi. In sostanza, quindi, il singhiozzo verrebbe per 3 motivi davvero incredibili.

A tal proposito ricordiamo quanto sia importante masticare lentamente, per aiutare la digestione. Il ritmo lento della masticazione, sommato ad altri consigli degli esperti, aiuterebbe anche a dimagrire e perdere peso.

Lo riporta il sito dell’Istituto Superiore di Sanità, che spiega anche come, un normale singhiozzo, non dovrebbe in alcun modo preoccuparci. Se, quest’ultimo, invece, dovesse protrarsi per ore, dovremmo consultare un medico curante.

