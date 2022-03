Il setup per il momento sembra aver intercettato un massimo per i mercati. Inizia una nuova gamba ribassista?

Giornata che sembrava quasi esplosiva con i prezzi sui mercati europei che si erano mossi con forza al rialzo. Poi, un successivo ripeigamento. Oggi scadeva un importante cluster prezzo tempo secondo la nostra metodologia. Il setup per il momento sembra aver intercettato un massimo per i mercati. Come regolarsi? Sgombriamo subito il campo affermando che domani è decisivo. Infatti, una chiusura della giornata di contrattazione sotto il minimo odierno sarebbe un pessimo segnale.

Procediamo per gradi.

Alle ore 18:13 della giornata di contrattazione del 28 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.414

Eurostoxx Future

3.799

Ftse Mib Future

24.080

S&P 500 Index

4.522,34.

Il setup per il momento sembra aver intercettato un massimo. Inizia una nuova gamba ribassista?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 25 marzo.

Le proiezioni per la settimana in corso

Attesa una fase laterale ribassista fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio a un rialzo fino a venerdì.

Per il momento tutto sembra in linea con questo percorso campione e da domani quindi si dovrebbe ripartire al rialzo.

I livelli che mantegono il trend al rialzo e quelli che potrebbero farlo cambiare

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.928. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.595.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.655. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.557.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.245. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 22.365.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.455. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.163.

Posizione di trading multidays in corso

Long dall’apertura del 21 marzo.

Quale movimento attendere per martedì?

Mentre oggi abbiamo assistito dopo un forte rialzo a un ripiegamento, domani, tranne automodifica dello scenario settimanale. i prezzi dovrebbe partire in rosso per poi chiudere la giornata di contratatzione vicino ai massimi.

Approfondimento

Le condizioni affinché gli orsi tornino a prendere il sopravvento sui mercati azionari americani a Wall Street