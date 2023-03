Lo sapevi che per far passare una sbornia bisognerebbe correggere anche l’alimentazione? Ecco come..

Quando ci sono feste o particolari avvenimenti può capitare di esagerare con l’alcool. Può capitare anche se bisognerebbe precisare che l’alcol deve essere consumato in maniera molto consapevole. In particolar modo è importante non assumere una grande quantità di alcool se bisogna poi mettersi alla guida. D’altro canto è capitato a tutti di bere un bicchierino in più e di cercare in tutti i modi possibili di far passare il senso di nausea e tutti i sintomi correlati ad una sbornia. Per questo motivo oggi andremo a vedere anche l’alimentazione da adottare in questi casi per avere dei benefici.

Cos’è la sbornia? Cosa succede al corpo

Con il termine sbornia ci riferiamo ad una serie di episodi che avvengono una volta che si assume una grande quantità di alcool che il nostro corpo non regge. Quando beviamo un po’ di più, l’alcool passa dall’esofago, stomaco, intestino fino ad arrivare al sangue. Attraverso quest’ultimo verrà trasportato al fegato e poi verrà smaltito. I prodotti finale della degradazione dell’alcool sono anidride carbonica e acqua, ma prima viene trasformato in un composto che si chiama acetaldeide. Proprio lei è la responsabile del malessere dopo aver bevuto alcool.

I super cibi consigliati da consumare dopo una sbornia per far passare la nausea

Una volta che abbiamo capito in linea generale cosa succede al nostro corpo, dobbiamo cercare di comprendere al meglio i metodi per ridurre questi fastidi. Bisogna partire proprio dall’alimentazione. Infatti ci sarebbero alcuni cibi che andrebbero a ridurre il senso di nausea.

I cibi consigliati

Ciò che bisogna fare è andare a mangiare alimenti che aiutano lo stomaco. È proprio lo stomaco che subisce il fastidio, in quanto si accusa molta nausea e dolore. Bisognerebbe dunque mangiare:

carne bianca , ad esempio pollo e tacchino sono molto consigliati. Per quanto riguarda il pesce va bene la sogliola, l’orata, il merluzzo e il pesce spada;

, ad esempio pollo e tacchino sono molto consigliati. Per quanto riguarda il pesce va bene la sogliola, l’orata, il merluzzo e il pesce spada; yogurt bianco , va bene anche se si consuma il kefir . Inizialmente può dare una sensazione di nausea, però contenendo probiotici aiuta l’organismo;

, va bene anche se si consuma il . Inizialmente può dare una sensazione di nausea, però contenendo probiotici aiuta l’organismo; formaggi come il grana padano;

carote, patate, zucchine , possiamo mangiarne a volontà ma lessati e conditi con un po’ di olio;

, possiamo mangiarne a volontà ma lessati e conditi con un po’ di olio; riso, in particolar modo se in bianco aiuta molto lo stomaco e a far passare la sensazione di nausea.

Molti consigliano anche come bevande la coca-cola, il caffè amaro e anche acqua e limone. Quest’ultima potrebbe aiutarci a vomitare se necessario e ridurre il senso di nausea.

Cosa non bisognerebbe mangiare

Ovviamente ci sono anche i cibi che invece bisognerebbe evitare, in quanto potrebbero peggiorare il mal di stomaco:

cibi acidi come ad esempio il pomodoro ;

; i fritti , in quanto vanno ad appesantire ancora di più lo stomaco;

, in quanto vanno ad appesantire ancora di più lo stomaco; dolci con crema , rallentano la digestione e in più gli zuccheri non fanno passare la sbornia;

, rallentano la digestione e in più gli zuccheri non fanno passare la sbornia; spezie e salse piccanti, in quanto vanno ad irritare lo stomaco.

Tutti questi che abbiamo visti sono i super cibi consigliati da consumare quando si beve un po’ di più.