Il settore farmaceutico potrebbe non essere una buona idea di investimento per il breve/medio periodo vista la configurazione grafica che si è venuta a creare sul time frame giornaliero e quello settimanale sul titolo Recordati. Tuttavia, come vedremo analizzando il time frame mensile c’è spazio per un ribasso seppur in un contesto rialzista.

D’altra parte il settore farmaceutico ha corso moltissimo durante il periodo Covid-19 ed è anche fisiologico che si possa assistere a qualche presa di beneficio sostanziosa. Inoltre non va trascurato che il settore farmaceutico possa risentire delle vicissitudini che stanno interessando Diasorin. C’è, infatti, in corso un’inchiesta da parte della procura della Repubblica di Pavia, nella quale si ipotizzano anomalie procedurali con riguardo all’accordo di validazione dei test anti Sars-CoV-2 stipulato con l’Irccs Policlinico San Matteo di Pavia.

L’incertezza che aleggia intorno al titolo Recordati è chiaramente visibile nel giudizio degli analisti il cui consenso è Hold, con un prezzo obiettivo medo che esprime una sopravvalutazione di circa il 10%.

Il settore farmaceutico potrebbe non essere una buona idea di investimento per il breve/medio periodo: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Recordati (MIL:REC) ha chiuso la seduta del 24 luglio a quota 46,96€ in ribasso del 2,45% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Brutta seduta quella del 24 luglio per Recordati. Il titolo, infatti, ha chiuso sotto l’importantissimo supporto in area 47,146€ (I° obiettivo di prezzo). A questo punto ci sono tutti i presupposti per una discesa delle quotazioni fino al II° obiettivo di prezzo in area 45,051€. La massima estensione del ribasso si trova in area 42,995€ (III° obiettivo di prezzo).

Solo il pronto recupero di area 47,146€ farebbe ripartire al rialzo le quotazioni di Recordati.

Time frame settimanali

Anche sul settimanale si intravedono segnali di tempesta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il III° obiettivo di prezzo in area 49,059€ e, quindi, adesso sono possibili ritracciamenti anche importanti. Il primo obiettivo di questo eventuale ribasso si trova in aera 46,435€. Chiusure settimanali inferiori a questo livello farebbero accelerare ulteriormente al ribasso le quotazioni.

Time frame mensile

Nel lungo periodo non si intravedono grossi pericoli. Sono, infatti, possibili ribassi fino in area 41,788€ (I° obiettivo di prezzo) senza che la tendenza di lungo venga intaccata. Monitorare, quindi, con attenzione questo livello in chiusura di seduta.

Gli obiettivi al rialzo sono quelli indicati in figura.

