L’oro batte tutti i record mentre le Borse restano deboli. Il metallo giallo continua a dare spettacolo mentre, invece, gli indici internazionali segnano il passo. Intanto crescono i timori per il ritorno del coronavirus con un aumento dei contagi che di giorno in giorno non riguarda più solo gli Usa o l’America Latina ma anche l’Europa. Tutto questo arriva in un inizio di settimana che ha portato un altro rally, quello dell’euro, sull’onda dell’accordo per il Recovery Fund. Accordo che, a prescindere dai particolari e soprattutto del tortuoso iter che ne ha caratterizzato la firma, ha comunque ridato fiducia verso la moneta unica.

Cosa comprare a Piazza Affari

In tutto questo, però, i mercati non sono euforici, a differenza di quello che sta accadendo sul fronte dell’oro. Infatti l’oro batte tutti i record mentre le Borse restano deboli. Infatti, le quotazioni si avvicinano ai 2mila dollari l’oncia. Tradotto in numeri si parla di 1.920 dollari,oltre il record di circa 9 anni fa. Da parte sua Piazza Affari si comporta come tutte le altre Borse e alle 15.20 non va oltre un calo dello 0,65%. Lo stesso dicasi per gli altri mercati del Vecchio COntinente. Parigi vede un Cac 40 a -0,36%, il Ftse 100 perde lo 0,24% e il Dax di Francoforte si salva orbitando intorno alla parità. Cosa comprare a Piazza Affari? Da Deutsche Bank arriva un buy particolarmente interessante su STMicroelectronics con target fissato a 33 euro, mentre da Credit Suisse si parla addirittura di un rating outperform (30 euro). Per Jefferies, invece, meglio comprare Nexi (20 euro).

Cosa comprare a Wall Street

Mentre si scrivono queste righe Wall Street è in fase di apertura ma quando in Italia sono le 15.30, l’S&P 500 ingrana la marcia con i sui futures registra un +0,43%. Il Dow non va oltre lo 0,3% mentre il Nasdaq riesce a strappare, sempre sui futures, un +0,87%. Al suono della campanella, però, il Dow scende subito in territorio negativo (-0,03%), l’S&P 500 lo segue a -0,02% mentre il Nasdaq scende a +0,4%. Tra le azioni da comprare a Wall Street si può citare il caso di Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) confermato come titolo buy con target aumentato a $ 138 da $ 133 presso Deutsche Bank. Bene anche Verizon Communications Inc. anche in questo caso confermata come outperform e il suo prezzo target è stato aumentato a $ 64 da $ 61 a Raymond James.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati.Tra i vari dati macro, quelli più interessanti riguardano l’indice IFO tedesco balzato, a luglio, a 90,5 punti contro attese che non superavano gli 89,3.