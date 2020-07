Perchè bisogna fare attenzione ai tagliandi di questa compagnia di assicurazione in Italia? L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), tempo fa, ha emesso un comunicato stampa con invito a dare il massimo risalto al suo contenuto. E’ pertanto con questo intento che segnaliamo la crescita dei casi di commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte. Si indicano, altresì, criteri e metodi per tutelarsi. Il primo step riguarda, com’è intuibile, l’individuazione della compagnia finita nel mirino dell’Istituto di vigilanza. Vediamo quindi quando e perché fare attenzione ai tagliandi di questa compagnia di assicurazione in Italia.

Quale compagnia di assicurazione

E’ sempre l’IVASS a rendere noti i casi crescenti di commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte, specie nella regione Campania. La compagnia da attenzionare è la “Great Lakes Reinsurance (UK) SE. Vale a dire una società inglese abilitata ad operare in Italia pure nel ramo r.c. auto.

I tagliandi nel mirino

Ciò che va focalizzato con attenzione è però la dicitura riportata nelle polizze. Pertanto se l’intestazione dovesse essere “Great Lakes Reinsurance (UK) Ltd” e/o “Great Lakes Reinsurance (UK) Plc” è bene sapere che si tratta delle vecchie denominazioni. Pertanto si tratterebbe di polizze da considerarsi false.

Siti non autorizzati

Gran parte delle suddette polizze risulterebbero, peraltro, acquistate via internet, tramite canali non espressamente autorizzati all’attività d’intermediazione assicurativa. Occhi aperti dunque se vi doveste trovare davanti a questi due indirizzi web. Vale a dire: http://www.galloassicurazioni.com e http://www.consulenzeeservizionline.com.

Cosa fare in caso di dubbi

Al fine di verificare la validità delle singole polizze, gli utenti potranno rivolgersi direttamente all’impresa Great Lakes Reinsurance (UK) SE. Questi sono altresì i riferimenti di contatto, indicati nel comunicato dell’IVASS: Telefono: 02/72 62 64 62 e e-mail: clienti@prima.it

Precauzioni consigliabili

E’ poi sempre l’IVASS a raccomandare di verificare sempre, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate all’attività assicurativa. Con una parallella verifica anche degli intermediari che propongono la sottoscrizione dei contratti. Questi infatti devono essere necessariamente iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi o nell’elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

Di fondamentale importanza risulta, quindi, la consultazione sul sito www.ivass.it degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia. Con riguardo alle compagnie estere, per le quali può risultare più difficile acquisire informazioni ufficiali, riportiamo il link dedicato (r.c. auto) dell’IVASS. Resta inteso che i consumatori potranno sempre chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS. Questo è il numero verde 800-486661 a cui sarà possibile chiamare dal lunedì al venerdì orari ufficio.