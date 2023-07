Il settore del lusso svetta a Piazza Affari: gli scenari più probabili per Moncler e Safilo Group

Considerando le prime 100 azioni più capitalizzate, il settore del lusso svetta a Piazza Affari con Moncler e Safilo Group che hanno guadagnato circa il 3% in una singola seduta. Come vedremo, l’aspetto interessante per questi due titoli azionari è il loro essere solo all’inizio del percorso rialzista, per cui il potenziale guadagno è molto grande. D’altra parte, essendo il rialzo molto giovane, le quotazioni potrebbero essere vicine ai livelli al di sotto dei quali si potrebbe immediatamente virare al ribasso.

Il settore del lusso svetta a Piazza Affari e Moncler è il suo paladino più forte: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 11 luglio in rialzo del 2,90% rispetto alla seduta precedente a quota 64,48 €.

La tendenza in corso è rialzista e potrebbe portare a una performance di circa il 40%. Al momento, però, c’è un ostacolo molto difficile in area 68,02 € che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Questo livello, quindi, potrebbe rappresentare la cartina di tornasole per il rialzo in corso.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 63,47 €.

È interessante notare che era da oltre 2 mesi che non si registravano tre sedute consecutive al rialzo.

Il cammino rialzista di Safilo Group potrebbe essere solo all’inizio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 11 luglio a quota 1,200 €, in rialzo del 2,83% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e potrebbe portare a una performance di circa il 50%. Al momento, però, c’è un ostacolo molto difficile in area 1,31 € che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Questo livello, quindi, potrebbe rappresentare la cartina di tornasole per il rialzo in corso.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,192 €.

È interessante notare che era da oltre 2 mesi che non si registravano tre sedute consecutive al rialzo.

Letture consigliate

Il borgo più glamour dell’estate si trova in Puglia, parola di Chiara Ferragni e di Dolce & Gabbana

Il trucco più facile del Mondo per pulire le vongole e 2 ricette facilissime per dire addio ai soliti spaghetti